Nestlé verhandelt über milliardenschweren Zukauf

Es ist die wohl kürzeste Pressemitteilung in der Geschichte von Nestlé: Sie besteht aus gerade mal einem Satz und bestätigt letztlich nur die sich seit Freitag im Umlauf befindenden Gerüchte. Doch käme der Deal und damit der Kauf von Bountiful zustande, wär's genau das, was Beobachter gleichermassen erhofft wie gefordert hatten – und Nestlé-CEO Mark Schneider wiederholt versprochen hat: eine weitere mittelgrosse Übernahme in einem Wachstumsbereich, noch dazu an der Schnittstelle zwischen Nahrungsmittel und Gesundheitsprodukt, genau dort, wo sich der Konzern starkes Wachstum und lukrative Margen verspricht. 2020 erwirtschaftete Bountiful einen Umsatz von 2 Mrd. $. 2017 wurde ihr Wert von Besitzerin KKR noch auf 3 Mrd. $ beziffert. Ein Kaufpreis im mittleren einstelligen Milliardenbereich wäre wohl angemessen – und, zumal Nestlés Kassen gut gefüllt sind, auch kein Problem. Dass die Finanzgesellschaft KKR den Exit plant, war schon länger bekannt. Anfang Monat hat das Unternehmen IPO-Absichten bekannt gegeben. Gut möglich, dass es jetzt anders kommt. Für Nestlé wär's wohl ein Gewinn.