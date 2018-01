Nestlé verkauft US-Süsswarengeschäft

Jetzt ist es offiziell: Nestlé (NESN 82.62 -0.34%) verkauft ihr US-Süsswarengeschäft an Ferrero. Der Übernahmepreis beträgt 2,8 Mrd. Fr., wie bereits im Vorfeld erwartet worden war. Die Transaktion soll gegen Ende des ersten Quartals abgeschlossen werden.

Der Hersteller von Nutella will seinen Anteil im US-Markt ausbauen und galt deshalb als Favorit. Neben Ferrero wurde auch dem US-Schokoladenhersteller Hershey Interesse an den Nestlé-Assets nachgesagt.

2016 setzte das Süsswarengeschäft in den USA 900 Mio. Fr. um. Das entspricht 3% des Umsatzes in den USA respektive 1% des Gesamtumsatzes. Am internationalen Süsswarengeschäft will Nestlé festhalten und es ausbauen, insbesondere die Schokoriegelmarke KitKat.

Wichtiger Schritt für Schneider

Der Verkauf ist ein wichtiger Schritt für den seit einem Jahr amtierenden Nestlé-CEO Mark Schneider. Für ihn gehört der Bereich Süsswaren in den USA nicht mehr zum Kerngeschäft, wie er Ende Juni 2017 bekannt gegeben hat. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern hat in diesem Bereich zuletzt Marktanteile verloren und sieht hinter Mars, Hershey und Lindt keine Möglichkeit, eine führende Position zu erreichen.

Kurz nach seinem Amtsantritt hatte Schneider mitgeteilt, sich fortan stärker auf die Wachstumssegmente fokussieren zu wollen. Dazu gehören die Bereiche Kaffee (Kaffee 131.705 0.04%), Produkte für Heimtiere, Säuglingsnahrung und Wasser.