Nestlé will in Brasilien 330 Mio. Fr. investieren

(AWP) Nestlé (NESN 120.14 +1.13%) will in Brasilien in diesem Jahr deutlich mehr investieren als im Vorjahr. Die Investitionen würden voraussichtlich mehr als 1,8 Mrd. brasilianische Real (330 Mio Fr.) erreichen nach 939 Mio. Real 2021, kommunizierte der Lebensmittelkonzern gegenüber Reuters.

40% des Betrags soll dem Medienbericht zufolge in die neue Purina-Fabrik (Tierfutter) im südlichen Bundesstaat Santa Catarina fliessen, welche sich derzeit im Bau befindet. Die gesamte Produktionskapazität in dem Land solle erhöht werden.