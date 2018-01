Netflix zahlt hohen Preis für den Erfolg

Anfang der Achtziger verschwindet der Junge Will Byers. Zugleich taucht ein verstörtes Mädchen auf, das sich jahrelang in der Gewalt eines Forschungsteams der US-Regierung befunden hat. Das ist der Stoff, mit dem Netflix die Serien-Junkies lockt. Im Sommer 2016 strahlte die Internet-Videothek zum ersten Mal die Serie «Stranger Things» aus. Im Oktober vergangenen Jahres ging die zweite Staffel online – und hat Netflix scharenweise neue Abonnenten gebracht. Am Montagabend hat die Gesellschaft Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt, die über den Erwartungen lagen. Erstmals in der Geschichte der Gesellschaft hat sie eine Markkapitalisierung von 100 Mrd. $ überschritten.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.