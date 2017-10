Netflix gibt das Tempo beim Abruf von Online-Videos vor

Ob klassisch daheim auf dem Sofa, unterwegs in der U-Bahn oder sogar im Büro – ob US-Serie, Blockbuster oder Kinderprogramm: Video-Streaming gehört für viele zum Alltag. Jetzt wächst die Lust auf bessere Qualität. Schnelle Breitbandnetze machen den Abruf ultrahochauflösender 4K-Videos möglich. Und die Zukunft liegt in der Nische: Asiatische Video-Streaming-Start-ups suchen den Weg an die Börse. Denn mit der Übertragung von Videospielen lassen sich Millionen verdienen.

Wer Video-Streaming sagt, meint Netflix (NFLX 199.85 -1.4%). Hierzulande ist das US-Unternehmen seit drei Jahren am Start – und hat praktisch aus dem Stand die Top-Position eingenommen. Gemäss der jüngsten Mediennutzungsstudie von Werbeagentur Y & R belegen die Amerikaner mit einem Marktanteil von 59% den ersten Platz in der Schweiz. Dabei gab es mit Swisscom (SCMN 500 -0.1%) (Anteil 24%) oder UPC (10%) zwei ernstzunehmende Rivalen aus eigenen Landen in dem Feld.

US-Haushalte streamen

In den USA, dem Heimatland von Netflix, führt das Unternehmen laut Daten der Marktforscher von comScore ebenso. Mehr als die Hälfte aller Haushalte, die mit dem Internet verbunden sind, nutzen mindestens einen Streaming-Anbieter. Netflix liegt mit einer Reichweite von 75% vorne. Insgesamt machen die Marktforscher jedoch elf Rivalen aus – und einen zunehmenden Wettbewerb. Auf Platz zwei liegt Google-Tochter YouTube mit einem Anteil von 53%, gefolgt von Amazon (AMZN 1007.98 0.16%) mit 33 und Hulu mit 17%.

Die Wettbewerber reizt der Erfolg von Netflix – gemessen am Abonnentenwachstum. Begonnen hat Unternehmensgründer Reed Hastings Ende der Neunziger mit dem Versand von DVDs per Post. Seit zehn Jahren bietet Netflix Filme auf Abruf, nun das dominierende Geschäft. Mehr als 100 Mio. Streaming-Abonnenten zahlten für den Dienst in 190 Ländern der Erde. Mehr als die Hälfte der Kunden befindet sich im Heimatmarkt. In den USA schauen inzwischen mehr Menschen Netflix als Kabelfernsehen.

Von den reinen Finanzkennzahlen her ist Netflix jedoch kein Vorzeigeunternehmen. Im zweiten Quartal erreichte der Umsatz 2,8 Mrd. $ bei einem doch vergleichsweise bescheidenen Gewinn von 66 Mio. $. Weil der Streaming-Dienst astronomische Summen in das Wachstum und vor allem in die Inhalte – eigene Serien oder Filme – steckt, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis 2018 mit einem Wert von 90 kaum aussagekräftig.

Amazon und Netflix investieren inzwischen zusammen mehr als 10 Mrd. $ jährlich für die Produktion von Filmen. Dass dieser Weg Erfolg hat, zeigt sich wiederum am Beispiel Netflix: Der Dienst hat in erster Linie wegen der exklusiven Inhalte jüngst so viele Neuabonnenten überzeugen können. In diesem Jahr wurden Netflix-Shows mit 91 Emmys nominiert – vergangenes Jahr waren es «nur» 54. Lediglich der US-Sport-Sender ESPN investiert wegen der teuren Übertragungsrechte für Sportveranstaltungen noch stärker in sein Programm. Exklusive Inhalte locken die Klientel.

Disney versucht es selbst

Kein Wunder, schmerzt es Netflix, wenn ein Gigant wie Walt Disney (DIS 98.3699 0.24%) seinen Abschied von Netflix ankündigt. Der Konzern hinter Blockbustern wie «Star Wars» oder «Der König der Löwen» baut einen eigenen Streaming-Service auf. Zwar erst ab 2019, zunächst auch nur in den USA, und nur die neuen Inhalte soll Netflix nicht mehr zeigen dürfen. Netflix-Papiere tauchten daher kurz. Den stärkeren Rückschlag mussten Disney-Aktionäre wegstecken. Investoren fürchten die Kosten, die mit dem Aufbau eines Streaming-Dienstes samt eigener Inhalte verbunden sind.

Netflix dagegen notieren auf Rekordhoch. Die Online-Videothek hat gerade erst in vielen Ländern die Preise angehoben – einen Weggang von Kunden in grossem Stil fürchtet kaum jemand. Alphabet-Tochter Google (GOOGL 1008.91 -0.04%) tummelt sich mit dem Dienst YouTube zwar auch im Markt – doch liegt hier der Fokus auf Musikvideos.

Über ein Abo namens YouTube Red laufen die Videos ohne Unterbrechungen. In der Schweiz ist das Angebot noch nicht zu haben. Ebenso wenig wie Prime Video von Amazon. Wer andernorts für das Kundenbindungsprogramm des Online-Händlers zahlt, erhält neben Versandvorteilen, Gratis-Musik und -Büchern noch Videos frei Haus. Bei der Anzahl an Filmen kann Prime Video mit Netflix mithalten, auch an selbstproduzierten. Doch in Sachen Qualität liegt der Platzhirsch weiter vorne, zumindest gemessen an den Emmy-Nominierungen: Amazon kam wie im vergangenen Jahr lediglich auf sechzehn.

Erfolg in der Nische

Lokale Anbieter und Nischenplayer knabbern am Erfolg von Netflix. Hierzulande versuchen es mit Swisscom und UPC zwei Telecom-Anbieter. Sie bieten je mehrere Tausend Titel. Im Gegensatz zu Netflix lassen sich Filme auch kaufen. Die Rechte am Online-Kaufvideo sind aber nicht so umfassend wie früher, als die DVD im Regal stand. Der erste im Bunde ist auch noch mit von der Party: Hollystar.ch. Die Gesellschaft startete Streaming in der Schweiz schon 2007.

Die Klientel überzeugt sich nach und nach von den Angeboten. Rund jeder zehnte Schweizer zahlt bereits für einen Video-on-Demand-Dienst – nimmt man die Gratis-Filme von YouTube mit in die Rechnung, ist es sogar jeder Zweite.

Zu den Mainstream-Angeboten gesellen sich solche für Fans: Artfilm etwa mit vierhundert Schweizer Filmen oder LeKino, die tausend Independent-Werke bereit hält. In China bereitet mit iQiyi – Tochter der Suchmaschine Baidu – ein heimischer Anbieter einen Milliarden-Börsengang vor.

Oder Twitch: Auf dem Online-Kanal laufen rund um die Uhr Liveübertragungen von Videospielen. Zehn Millionen Zuschauer schalten täglich ein. Vor drei Jahren hat Amazon das Potenzial solcher Nischen-Streaming-Dienste erkannt – und Twitch für 1 Mrd. $ gekauft.