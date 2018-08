Neubewertung lässt Zug Estates weniger verdienen

(AWP) Das Immobilienunternehmen Zug Estates (ZUGN 1745 0.87%) hat im ersten Semester 2018 dank einem deutlich höheren Liegenschaftenertrag den Betriebsertrag gesteigert. Das Konzernergebnis dagegen fiel aufgrund geringerer Neubewertungsgewinne tiefer aus. Für das Gesamtjahr erwartet Zug Estates bei den Gewinnzahlen ohne Neubewertung eine leichtes Plus.

Von Januar bis Juni erwirtschaftete das ausschliesslich auf die Region Zug fokussierte Unternehmen einen um 8,8% höheren Betriebsertrag von 34,0 Mio. Fr., wie Zug Estates am Freitag mitteilte. Dabei stieg der Liegenschaftsertrag um fast 13% auf 23,4 Mio. Fr.

Grund dafür ist unter anderem die Fertigstellung und Vermietung zusätzlicher Wohn- und Gewerbeflächen. Das hat sich auch auf die Leerstandsquote ausgewirkt. Sie stieg per Ende Juni auf 1,9% an nach 1,4% im Juni 2017.

Auch der Bereich Hotel und Gastronomie konnte nach der letztjährigen Zimmersanierung im Parkhotel Zug seinen Umsatz auf 8,5 Mio. Fr. steigern (VJ 8,3 Mio). Keinen Gewinnbeitrag geliefert hat in diesem ersten Halbjahr der Verkauf von Liegenschaften. Im Vorjahr steuerte dieser Bereich noch 1 Mio. Fr. zum Betriebsertrag bei.

Deutlich tiefer als im Vorjahr fielen auch die buchhalterischen Neubewertungsgewinne aus. Sie reduzierten sich um mehr als die Hälfte auf 3,5 Mio. Fr.

Entsprechend reduzierte sich der Konzerngewinn. Er fiel mit 17,8 Mio. Fr. um 11% tiefer aus als im Vorjahr. Ohne diesen buchhalterischen Effekt erhöhte sich der Konzerngewinn um 13% auf 14,8 Mio. Fr.

Einkaufszentrum Metalli vollständig vermietet

Zur Entwicklung im ersten Halbjahr meldet das Immobilienunternehmen, dass zum ersten Mal sämtliche Retailflächen im Einkaufszentrum Metalli in Zug vermietet seien. Zum «Suurstoffi-Areal» in Risch heisst es in der Mitteilung, die Planungs- und Bauarbeiten auf dem Baufeld 1 verlaufe nach Plan.

Die erste Etappe könne damit termingerecht im dritten Quartal an die Hochschule Luzern übergeben werden. Die Fertigstellung der zweiten Etappe sei für das zweite Quartal 2020 vorgesehen. Rund 70% der insgesamt 26’000 m2 Mietflächen seien bereits langfristig vermietet.

Ausblick bestätigt

Zum Gesamtjahr schreibt das Unternehmen, dass aufgrund der Fertigstellung des Baufelds A und der Liegenschaft S22 steigende Mieterträgen erwartet werden. Gleichzeitig werde sich der Liegenschaftenaufwand aufgrund von Sanierungsarbeiten in der Metalli jedoch erhöhen. Im Segment Hotel & Gastronomie erwarte man, dass Umsatz und Bruttogewinn auf Vorjahresniveau gehalten werden können.

Den zahlenmässige Ausblick wird bestätigt. Insgesamt rechnet Zug Estates weiterhin mit einem leicht besseren Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertung sowie ein Konzernergebnis ohne Neubewertungserfolg über dem Vorjahr.

