Aryzta: Grössere Verwässerung als erwartet

(AWP/GAH) Der Backwarenkonzern Aryzta (ARYN 9.384 -0.26%) hat im Vorfeld der am heutigen Donnerstag stattfindenden Generalversammlung Details der geplanten Kapitalerhöhung veröffentlicht. Den Aktionären wird die Ausgabe von rund 900,18 Mio. neuen Titeln vorgeschlagen. Dies soll zu Einnahmen von rund 900 Mio. € führen und zu einem Bruttoemissionserlös von 790 Mio., wie es in einer Mitteilung von Donnerstag heisst.

Vorbehaltlich der Zustimmung an der GV sollen die Aktien über Bezugsrechte zum Preis von 1 Fr. pro Stück den bestehenden Aktionären angeboten werden. Im Vorfeld war ein Bezugspreis von 5 bis 6 Fr. erwartet worden. Damit ist die Verwässerung noch grösser als befürchtet.

Die Aktionäre sollen pro am Stichtag 6. November gehaltene Aktie zehn Bezugsrechte erhalten. Ab dem 7. November werden die Aryzta-Valoren ex Bezugsrechte gehandelt, und der Handel der Rechte soll ab diesem Termin bis zum 15. November laufen. Als erster Handelstag für die neuen Papiere an der SIX Swiss Exchange und der Euronext Dublin ist der 19. November geplant. Der detaillierte Angebotsprospekt soll am morgigen Freitag, 2. November, veröffentlicht werden.

Umstrittene Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären einstimmig die Annahme des Antrags. Die Kapitalerhöhung sei notwendig, um die strategische und die finanzielle Stabilität zu erreichen, um den Businessplan umzusetzen, schreibt das Unternehmen weiter. Die Einnahmen sollen vor allem für den Schuldenabbau verwendet werden. Aryztas CEO Kevin Toland hielt im Interview mit «Finanz und Wirtschaft» vergangene Woche fest, er sei zuversichtlich, an der Generalversammlung «die nötige Unterstützung für unseren Antrag» zu erhalten.

Das Volumen der Kapitalmassnahme ist jedoch umstritten. Die Finanzierungspläne waren beim Grossaktionär Cobas, der 14,5% an Aryzta hält, auf Kritik gestossen. Cobas fordert eine Kapitalerhöhung von nur 400 Mio. € sowie andere Massnahmen zum Abbau der Verbindlichkeiten.

In einer Mitteilung von vergangener Woche erachtete Cobas es aufgrund ihrer Gespräche mit grossen Mitaktionären als wahrscheinlich», dass die beantragte Kapitalerhöhung um 800 Mio. € abgelehnt wird. Die Spanier erklärten, zu einem späteren Zeitpunkt, falls es erforderlich werde, eine weitere Kapitalerhöhung um bis zu 400 Mio. € unterstützen zu wollen. Die drei wichtigen Stimmrechtsberater ISS, Glass Lewis und Ethos empfehlen, den Antrag des Verwaltungsrats anzunehmen.