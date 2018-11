Neue Dompteurin für Amerikas Finanzkolosse

Donald Trump hat in Washington bislang regiert wie ein König. Dank der Dominanz der Republikaner ist ihm im Kongress kaum jemand in die Quere gekommen. Doch jetzt ist seine Schonzeit vorbei. Mit der Mehrheit der Demokraten im Repräsentantenhaus wird er aus allen Winkeln unter Beschuss geraten. Besonders explosive Munition wird Maxine Waters abfeuern. Die Politveteranin aus Kalifornien gehört zu den schärfsten Kritikern des Präsidenten. Mit Übernahmen wie «Crazy Maxine» oder «Low-IQ Maxine» verspottet er sie im Gegenzug als verrückt und dumm. Das wird sich rächen, wenn sie künftig den Finanzausschuss in der grossen Kammer des Parlaments leitet – ausgerechnet den Bereich also, wo Trump und sein Familien-Clan am verwundbarsten sind.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.