Neue Informationen aus dem IT-Sektor

In den vergangenen zwölf Monaten ist die Performance des MSCI Information Technology (MSCI IT) um den Faktor 1,589 besser gewesen als die des MSCI Welt. Insgesamt 67,5% der Konstituenten des MSCI IT haben sich tatsächlich besser entwickelt als der MSCI Welt. Hingegen sind nur 34,4% stärker gestiegen als der MSCI IT.

Verkürzt man die Betrachtungsperiode auf drei Monate, schneidet IT immer noch besser ab als der Weltindex. Der Faktor ist jedoch auf 1,045 gefallen. Die Quote der IT-Aktien, die besser gelaufen sind als der MSCI Welt, ist von 67,5 auf 59,3% zurückgegangen. Der Anteil von IT-Aktien, die sich besser entwickelt haben als der MSCI IT, ist jedoch von 34,4 auf 57,9% gestiegen.