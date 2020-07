Neue Schweizer Challengerbank geht an den Start

Der Kreis der rein digitalen Banken in der Schweiz vergrössert sich. Heute Montag hat Yapeal bekanntgegeben, den Betrieb offiziell aufgenommen zu haben. Das Finanztechnologieunternehmen ist die erste Schweizer Challengerbank, die von der Finanzmarktaufsicht Finma die neue Fintech-Lizenz erhalten hat. Diese ist seit dem 1. Januar 2019 erhältlich. Allerdings gestattet die Lizenz den Unternehmen weder das Anlegen noch das Verzinsen von Kundeneinlagen. Anders als bei der Konkurrenz sind diese nicht bei Depotbanken, sondern bei der Schweizerischen Nationalbank hinterlegt.

Challengerbanken sind in der Schweiz in den vergangenen Jahren als preisgünstige Alternative zu den etablierten Instituten aufgekommen. Sie basieren auf neuesten technologischen Lösungen und verzichten auf eine physische Präsenz wie etwa mit Filialen. Die bekanntesten Vertreter in der Schweiz sind die britische Revolut und die deutsche N26, dazu kommen aus der Schweiz Neon (in Zusammenarbeit mit der Hypothekarbank Lenzburg) sowie Zak, das digitale Angebot der Bank Cler.