Neue Vorzeichen im Telecomsektor

Und er bewegt sich doch. Nicht, weil die Politik im Schweizer Telecomsektor grundlegend neue Weichen stellt, sondern weil der Markt auf die seit zwanzig Jahren zementierten Kräfteverhältnisse reagiert. Der Zusammenschluss zweier Swisscom-Rivalen wird von Branchenkennern erwartet, vielleicht noch in diesem Jahr. Eine wahrscheinliche Konstellation ist ein Schulterschluss des Kabelnetzbetreibers UPC, der Swisscom (SCMN 453.9 0.4%) im Festnetz die stärkste Konkurrenz macht, mit Sunrise (SRCG 79.75 0.63%), der Nummer zwei im Mobilfunk.

Seit der Liberalisierung des Marktes 1997 dominiert Swisscom als ehemaliges Monopolunternehmen das Geschehen. Grundsätzlich muss es nicht schlecht sein, wenn der historische Anbieter eine starke Stellung halten kann. Eine Branchenregulierung sollte nicht auf Biegen und Brechen mehrere gleich grosse Unternehmen schaffen. Doch seit Jahren quasi statische Marktanteile legen nahe, dass der bestehende regulatorische Rahmen zu wenig Raum für Wandel lässt. Die Preise für Telecomdienste sind seither unbestritten gesunken, was aber auch am technologischen Fortschritt liegt.

Das Telecomgeschäft ist kapitalintensiv, und Skaleneffekte bringen grosse Vorteile. An mangelndem Bemühen von Sunrise, Salt und UPC sowie weiteren Kabelunternehmen liegt es nicht, dass Swisscom seit vielen Jahren einen Marktanteil von gut der Hälfte im Festnetz-Breitbandgeschäft – ohne Grosshandel – und von etwa zwei Dritteln im Mobilfunk innehat. Sondern eher daran, dass sich der Bund als Haupteigner, Grosskunde und Schiedsrichter wegen Interessenkonflikten schwertut, regulatorische Defizite zu beheben.

Klageweg durch die Instanzen

Dazu zählt der jahrelange Klageweg durch die Instanzen für den Fall, dass kleinere Telecomanbieter nicht zufrieden sind. Und zwar mit den Bedingungen, zu denen Swisscom ihnen Zugang auf das Netz gewährt. Ein Beispiel: Swisscom soll Konkurrenten zwischen 2004 und 2007 beim ADSL-Zugang behindert haben, der Fall ist noch nicht letztinstanzlich entschieden. Immerhin: Eine weitere Teilrevision des bereits überarbeiteten Fernmeldegesetzes von 1997 ist auf dem Weg.

Zwei Probleme werden dadurch nicht gelöst: Erstens hinken Politik und Behörden der technologischen Entwicklung hinterher – das zeigen der Siegeszug des Smartphones und die resultierende Erosion der Geschäftsmodelle der Telecomanbieter. Beide Entwicklungen schritten seit Lancierung des ersten iPhone von Apple (AAPL 173.25 1.88%) 2007 Jahr für Jahr fort, während sich das Fernmeldegesetz seither keinen Millimeter bewegt hat. Zweitens tut sich das Parlament schwer, etwas am mehrheitlichen Staatsbesitz der Swisscom zu ändern.

Der letzte Anlauf einer Konsolidierung im Schweizer Telecomsektor scheiterte 2010. Gegen einen Zusammenschluss der beiden Mobilfunkanbieter Orange (heute Salt) und Sunrise legte die Wettbewerbskommission ihr Veto ein. Die Sorge war, dass sich ein Duopol aus Swisscom und dem fusionierten Konkurrenten nachteilig für die Konsumenten auswirken würde. Doch schon bald könnten die Karten neu gemischt werden. Seit Monaten spekulieren Analysten und Journalisten darüber, wer den Schulterschluss suchen könnte.

Wie auch immer das Szenario aussieht – es gibt mehrere Treiber. Dazu zählt das Zusammenwachsen von Mobilfunknetz und Festnetz. Das zeigt sich zum einen im Trend zu Bündelprodukten, zum anderen in der Netzarchitektur. Um Mobilfunkantennen angesichts eines rasant wachsenden Datenkonsums fit für die Zukunft zu machen, müssen sie an ein leistungsfähiges Festnetz angeschlossen werden. Ein weiterer externer Treiber ist die geplante Neuordnung der Aktivitäten des britischen Mobilfunkriesen Vodafone (VOD 206.8 0.58%) und des anglo-amerikanischen Kabelkonzerns Liberty Global (LBTYA 32.01 2.3%). Letzterer besitzt die Schweizer UPC, die bei einer Neuordnung im Inland eine wichtige Rolle spielen dürfte.

Vodafone und Liberty Global hatten schon einmal versucht, ihre Assets neu zu ordnen, waren sich jedoch nicht einig geworden. Nun läuft die nächste Runde. Anfang Februar bestätigte Vodafone einen Bericht der «Financial Times», wonach sie die Übernahme einiger Landesgesellschaften von Liberty Global prüft. Vodafone ist in der Schweiz nicht präsent, hat also kein Interesse, sich hier zu verstärken. Umgekehrt könnte Liberty Global aber Mittel aus Verkäufen – zig Milliarden – dafür nutzen, die Position in der Schweiz zu verbessern.

Ein solcher Schritt würde zu den Investitionen in den Aufbau der eigenen Sport-TV-Plattform durch UPC in den vergangenen Monaten passen. 2018 dürften gemäss Liberty Global dafür netto weitere 30 Mio. Fr. Ausgaben anfallen. Der Schweizer Markt «schreit in gewisser Hinsicht nach Rationalisierung», hatte Liberty-Global-CEO Mike Fries Mitte Februar bei der Vorlage der Jahreszahlen vor Analysten gesagt. Es gebe mehrere Optionen für UPC, an einer Konsolidierung teilzuhaben und/oder ein grösserer Player in diesem Markt zu werden.

Ein Spezialfall war für Fries das Vorgehen in den Niederlanden. Dort hatten der Kabelkonzern und Vodafone ihre Töchter zu Vodafone Ziggo zusammengelegt, mit insgesamt 15 Mio. Kunden. Vodafone zahlte 1 Mrd. € und brachte das Mobilfunknetz ein.

Eine Variante wäre die Übernahme von Sunrise durch UPC. Sunrise ist seit gut drei Jahren kotiert und hat einen Unternehmenswert von 4,8 Mrd. Fr. Sie hat mit der deutschen Freenet (FNTN 25.77 0.59%) einen Grossaktionär, der knapp 25% hält und eine Konsolidierung als «valide Option» bezeichnet. Sunrises Festnetzgeschäft – Breitbandinternet und TV – lief zuletzt gut. Der Anbieter mietet ­dafür Leitungen von Swisscom und Elektrizitätswerken.

Das im März lancierte, preislich aggressive Festnetzangebot der kleineren Konkurrentin Salt – ebenfalls auf fremden Festnetzleitungen – ist jedoch ein Schuss vor den Bug. Es könnte Sunrise in die Arme von UPC treiben, die ihre Kabelnetze auf Vordermann gebracht hat. Deren Mutter Liberty Global ist 64,9 Mrd. $ wert und UPC selbst knapp 6 Mrd. Fr., wenn die Relation Unternehmenswert zu Umsatz von Liberty Global angewendet wird. Analysten gehen von 7 Mrd. Fr. oder mehr aus. Für Sunrise-Aktionäre wäre eine Übernahme mit attraktiver Prämie die beste Variante. Eine Fusion mit UPC wäre hingegen ein Kraftakt und müsste wohl zu einer deutlichen Kapitalerhöhung durch Sunrise führen.

Salt wiederum, die der französische Unternehmer Xavier Niel Anfang 2015 für 2,8 Mrd. Fr. gekauft hat, ist im Vergleich zu Swisscom und Sunrise hoch verschuldet. Über ihren Eigentümer hätte Salt Zugang zu weiteren Mitteln. Allerdings startet Xavier Niel mit der von ihm kontrollierten französischen Telecomgesellschaft Iliad (ILD 162.4 1.03%) derzeit in Italien eine Offensive. Noch vor dem Sommer soll das Mobilfunkangebot an den Start gehen. Später dürfte auch ein Angebot mit Festnetz folgen. Es ist weniger wahrscheinlich, dass Salt als Käufer auftritt, als UPC. Umgekehrt erklären Niel und das Management regelmässig, das Engagement in der Schweiz sei langfristig.

Übernahme oder Fusion

Ein neuer Anlauf für eine Fusion von Sunrise und Salt zeichnet sich nicht ab, denn die Wettbewerbskommission dürfte einschreiten. Für Swisscom – die aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht als Käufer in Frage kommt – bedeutet ein Schulterschluss der Konkurrenten mehr Gegenwind. Wenn der Telecomkonzern im Rahmen der Revision des Fernmeldegesetzes auch noch die eigenen Glasfasernetze zu regulierten Bedingungen öffnen muss, wäre das eine zweite einschneidende Veränderung, die aber erst 2020 oder später käme.

Dann schwände der Druck für Rivalen, über eine Konsolidierung Festnetzzugang zu erhalten. Wobei ein eigenes Netz besser ist – jahrelange Rechtsstreitigkeiten wie der erwähnte ADSL-Fall zeigen das. Wahrscheinlich werden Marktkräfte für Bewegung sorgen, bevor Regierung und Parlament handeln. Rund zwanzig Jahre nach der Liberalisierung des Schweizer Telecomsektors könnte damit ein echtes Gegengewicht zu Swisscom entstehen.