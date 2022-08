Neue Website: Ihre Hilfe ist gefragt

Sie wollen Informationen auf fuw.ch schnell und zuverlässig finden, um fundierte Anlageentscheidungen zu treffen. Deshalb arbeiten wir an einer neuen Website. Wir versprechen Ihnen kürzere Ladezeiten, eine übersichtlichere Darstellung und eine Website, die noch besser auf die zunehmende Nutzung auf mobilen Geräten ausgerichtet wird.

Richtig los geht es Mitte September. Doch damit dann auch alles funktioniert und Sie sich rasch zurechtfinden, brauchen wir vorher noch Ihre Unterstützung, denn Ihre Meinung zählt.

Betaversion ist online

Bei uns arbeitet ein ganzes Team daran, dass beim Start alles reibungs- und nahtlos funktioniert. Wir freuen uns darauf, Ihnen die neue Website endlich zeigen zu können. Wir sind uns aber bewusst, dass diese Umstellung auch für unsere Leserschaft eine grosse Veränderung ist, an die wir uns gewöhnen müssen.

Deshalb wollen wir wissen, was nicht funktioniert, was Sie nicht verstehen und womit Sie Schwierigkeiten haben. Mit Ihrer Rückmeldung können Sie dazu beitragen, die neue Website vor dem Start zu optimieren.

Testen Sie die sogenannte Betaversion, die ab sofort für zwei Wochen aufgeschaltet wird. Zugang zur Testseite finden Sie unter beta.dev.fuw.ch. Die Betaversion läuft noch mit kleiner Verzögerung. Das wird beim Going Live natürlich anders sein.

Bitte melden

Damit wir alles, was Ihnen auffällt, sammeln können, schicken Sie Ihre Beobachtungen doch bitte an [email protected]. Dort sammeln wir technische Probleme und inhaltliche Anmerkungen und werden sie in die richtigen Kanäle leiten. Geht alles nach Plan, lancieren wir unsere neue Website dann am 15. September. Ich danke Ihnen schon jetzt für die aktive Unterstützung.

Ihr Jan Schwalbe

Chefredaktor, «Finanz und Wirtschaft»