Neuer Finanzchef bei SGS

(AWP) Der Warenprüfkonzern SGS (SGSN 2438 -0.29%) hat Dominik de Daniel zum Finanzchef ernannt. Dieser folgt auf Carla De Geyseleer, die anderweitige Karrierechancen wahrnehmen will.

Dominik de Daniel

De Daniel habe in den vergangenen 18 Jahren verschiedene CFO-Posten in verschiedenen führenden kotierten Unternehmen im Sektor für Geschäftsdienstleistungen ausgeübt und starte am 15. Februar bei SGS, teilte das Unternehmen am Mittwochabend mit. Zwischen 2006 and 2015 war er unter anderem Adecco-Finanzchef.