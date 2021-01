Neuer UBS-Chef teilt Führungsfunktion vorübergehend auf

(Reuters) Der neue UBS-Chef Ralph Hamers nimmt zum 1. Februar Änderungen in der Leitung der grössten Schweizer Bank vor. Die Aufgabe des Chief Operating Officer (COO) werde in einer Übergangsphase auf zwei Führungskräfte verteilt, hiess es in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorliegenden internen Mitteilung von Hamers an die Belegschaft. Die neue Leiterin des Schweizer Geschäfts, Sabine Keller-Busse, behalte vorerst die strategische Verantwortung für den konzernweiten COO-Bereich. Derweil übernehme Mike Dargan zusätzlich zu seiner Aufgabe als Technologiechef interimistisch die operative Leitung des COO-Bereichs.

Dem COO ist unter anderem die Technologie unterstellt, die bei Hamers einen hohen Stellenwert hat. Wie bereits bei der niederländischen ING will er auch beim weltgrössten Vermögensverwalter für Reiche die Digitalisierung vorantreiben.

Hamers ernannte ausserdem Chris Gelvin zum Chief Transformation Officer. Seine gegenwärtige Aufgabe als Head Group Operations werde er beibehalten.