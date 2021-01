Neues Leben im PC-Markt

Lenovo gibt sich innovativ. Der chinesische Tech-Konzern hat im Rahmen der in diesem Jahr rein virtuellen Unterhaltungselektronikshow CES einen All in One PC vorgestellt. Der Yoga AIO 7 kommt mit schnellen Prozessoren, inklusive Monitor. Dank Scharnieren lässt sich der Bildschirm einfach von der horizontalen in eine vertikale Position drehen. Das Home Office lässt grüssen. Der Trend zum Arbeiten daheim in Zeiten des Lockdown hat das Geschäft von PC-Herstellern überraschend belebt. Nach langem Darben war das alte Jahr endlich mal wieder ein gutes. Der Schwung der Branche könnte noch ins neue reichen. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an