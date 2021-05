Neues Thema, bitte

Der Blick auf die einschlägigen Vorlaufindikatoren zur Konjunkturentwicklung in den Industriestaaten lässt keinen Zweifel aufkommen: Das Wachstum im zweiten und im dritten Quartal wird sich rasant beschleunigen. Insbesondere im Dienstleistungssektor ist die Zuversicht der Unternehmer kräftig gestiegen. Der Geschäftsklimaindex des deutschen Ifo-Instituts, der am Dienstag veröffentlicht wurde, befindet sich deutlich über dem Vorkrisenniveau.

Diese Erholungsphase aus dem Lockdown der Wirtschaft heraus haben die Aktienmärkte längst vorweggenommen. Die Bullenrally seit der Wachstumsdelle im vergangenen Frühjahr ist in ihrer Stärke vergleichbar mit der Erholung der Risikopapiere nach der grossen Finanzkrise und liegt damit deutlich über dem Schnitt sämtlicher Erholungsphasen seit dem Jahr 1970.

Die Aktienrally ist so weit gediehen, dass positive Gewinnüberraschungen kaum mehr für Kurssprünge sorgen. Die Bewertungen sind vielerorts stattlich. Zudem brachte das laufende Jahr bereits satte Zinsanstiege am Anleihenmarkt noch bevor die Themensau der Inflation so richtig durchs Dorf getrieben wurde. Auch was die Teuerung betrifft, dürfte der grösste Schock erst einmal ausgestanden sein. Wie temporär der Inflationsschub wirklich ist, wird sich allerdings erst im Spätsommer erweisen.

Derweil sind am Markt kaum klare Trends auszumachen. Gold und europäische Aktien profitierten vom Inflationshype der vergangenen Tage. Schwellenländeraktien, die sonst sehr zyklisch sind, hinken hinterher. Kryptowährungen gehören ins Casino. Vielleicht sind selbst aktive Anleger derzeit gut beraten, sich an den Kapitalzuflüssen in ETF zu orientieren. Positionierungsdaten werden wichtiger, da sie Aufschluss darüber geben, wo passive Fonds zukaufen oder aussteigen müssen. Outperformance kann erzielt werden, indem man im Sog der passiven Fonds mitgezogen wird.