Neuseeland macht’s richtig, Frankreich liegt falsch?

Vor ein paar Tagen wurde ein Artikel von mir unter dem Titel «Die Illusion der empirischen Überprüfbarkeit von Hypothesen in der Ökonomik» publiziert. Dort zeige ich, dass die Gewinnung von Wissen in der Ökonomie und anderen Sozialwissenschaften im Allgemeinen nicht so abläuft, wie sich das der Laie vorstellt. Nämlich, dass Wissenschaftler unvoreingenommen Daten sammeln und dann statistisch aufbereiten, um zu schauen, was dabei herauskommt. In Wirklichkeit ist es oft so, dass Wissenschaftler mit vorgefassten Meinungen oder Ideologien solange Daten suchen und bearbeiten, bis diese das erwünschte Resultat zeigen. Durch «geeignete» Auswahl der Daten und des Zeitraums, durch «geeignete» Manipulation der Daten, durch die Auswahl «geeigneter» statistischer Verfahren und auch durch Nichtpublikation von Resultaten, die der eigenen Position widersprechen, lassen sich dann viele postulierten Zusammenhänge je nach Interesse der Forscherinnen und Forscher bestätigen oder falsifizieren.

Als hätte es noch eines weiteren Beispiels dafür bedurft, erschien diese Woche eine Studie des französischen Instituts Economique Molinari, welche «beweisen» soll, dass eine harte Zero-Covid-Strategie, nicht nur Menschen besser vor dem Virus schützt, sondern sich auch ökonomisch auszahlt. (Lesen Sie dazu auch diesen Beitrag: «Schweizer Weg oder Zero Covid: was Wirtschaft und Bevölkerung mehr nützt» .) Diese Studie zeigt exemplarisch auf, wie man durch geeignete Auswahl von Daten ein angeblich empirisches Resultat konstruieren kann.

Die Message hinter der Studie

Die Autoren der Studie wollen eine Botschaft vermitteln: Zero-Covid-Strategien sind besser als alternative Massnahmen. Es geht ihnen vor allem um eine Kritik der französischen Corona-Politik, die sie als zu wenig einschränkend taxieren. Frankreich soll also eine Zero-Covid-Strategie verfolgen und diese «Empfehlung» gilt es, mit Daten empirisch zu untermauern.

Zunächst würde man bei einer solchen Studie erwarten, dass sie definiert, was mit einer Zero-Covid-Strategie genau gemeint ist. Aber Fehlanzeige. Es wird nur erwähnt, dass es um Strategien geht, welche die Ausbreitung so lange radikal bekämpfen, bis es keine Infektionen mehr im Land gibt. Diese Strategie wird dann den Ländern Südkorea, Neuseeland und Australien zugeschrieben. Alle diese drei Länder zeichnen sich dadurch aus, dass sie 2020 relativ wenig kumulierte COVID-19-Todesfälle pro Million Bewohner aufwiesen und gleichzeitig einen relativ geringen Einbruch der BIP verzeichneten (weniger als 3% Schrumpfung). Allerdings hat ausser den Autoren der Studie noch niemand Südkorea mit einer Zero-Covid-Strategie in Verbindung gebracht. Stattdessen verfolgte Südkorea eine sogenannte 3T-Strategie: Testing, Tracing, Treatment – also Tests, Kontaktnachverfolgung, Behandlung, die man nicht einfach mit einer Zero-Covid-Strategie gleichsetzen kann.

Letztlich eine Frage der Fragestellung

So bleiben in Wirklichkeit nur die zwei Inselstaaten Neuseeland und Australien, die für die Schlussfolgerungen der Studie herhalten können. Diese werden nun verglichen mit einer Reihe von Ländern (Italien, Belgien, Frankreich, Vereinigtes Königreich), wo der Wirtschaftseinbruch hoch und die Todesfälle ebenfalls hoch waren. Schlussfolgerung daraus: Eine Zero-Covid-Strategie ist gut für Wirtschaft und Mensch! Keine Zero-Covid-Strategie ist hingegen schlecht für Wirtschaft und Mensch! Zwar sind in der Studie auch Länder erwähnt, die sich diesem Schema entziehen – wie die Schweiz, Schweden oder die USA. Dort war der Wirtschaftseinbruch gering, aber die Todesfälle relativ hoch. Doch das sind gemäss der Studie Länder, welche die Bedeutung der Wirtschaft über die Bedeutung der Menschen stellten und auf diese Weise unnötig Menschenleben «geopfert» haben.

Allerdings hätte man durch eine alternative Auswahl von Ländern oder alternative Definition von Strategien auch ganz andere Resultate generieren können. Beispielsweise hätte sich aufzeigen lassen, dass die Schweiz trotz milderer Massnahmen weniger Todesfälle hatte als andere Länder mit strengeren Massnahmen wie etwa Frankreich, Italien, Belgien oder Spanien. Das wäre dann eine alternative empirische Evidenz, die genau so konstruiert ist, wie das Resultat der Studie. Die angebliche «empirische Evidenz» für die Überlegenheit von Zero-Covid-Strategien entpuppt sich somit als ein zurechtgebasteltes Wunschresultat.