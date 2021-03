Neustart der US-chinesischen Handelsbeziehungen

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden ist derzeit dabei, Amerikas Chinastrategie auf den Prüfstand zu stellen. Donald Trumps Modus Operandi bestand darin, China in Bezug auf Handel, Auslandinvestitionen, Cyberspace, elektronischen Handel, geistiges Eigentum, das Südchinesische Meer, Taiwan usw. zu drangsalieren. Um die Sache noch zu verschlimmern, entschloss sich die Trump-Regierung zu einem bilateralen Vorgehen gegenüber China und vernachlässigte dabei ihre europäischen, südwestpazifischen und lateinamerikanischen Verbündeten, von denen viele Amerikas Sorgen teilten und die Verhandlungsposition der USA gestärkt hätten.

Zur Autorin Anne O. Krueger ist Professorin für internationale Volkswirtschaft an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University. Infobox öffnen

Trumps bombastischer, einzelgängerischer Ansatz war grundlegend fehlerhaft. Er schien zu glauben, seine Politik würde China derart schaden, dass es wirtschaftlich, politisch oder militärisch nicht wirksam mit den USA würde konkurrieren können. Doch es gibt nichts, was die USA tun können, um das chinesische Wachstum zu stoppen. Zudem verfolgte die Trump-Regierung, während sie China zurechtzustutzen suchte, gleichzeitig bilaterale Verhandlungen mit dem Land und sandte damit den Chinesen und der übrigen Welt äusserst verwirrende Signale. Trumps Politik hat China zweifellos geschadet, aber den USA selbst auch.

Obwohl eine chinesisch-amerikanische Rivalität unvermeidlich ist, wissen beide Regierungen, dass ein Krieg undenkbar ist. Angesichts von Chinas Wunsch, ein angesehenes Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu sein, bestünde ein befriedigenderer US-Ansatz darin, sich weitestmöglich auf eine Zusammenarbeit zum beiderseitigen Nutzen zu konzentrieren und Konfrontationen auf die lebenswichtigen Fragen zu beschränken.

Vorzugsweise multilateral

Wenn eine Konfrontation erforderlich ist, wird es für die USA häufig vorzuziehen sein, über multilaterale Foren zu arbeiten. Zudem würden eine Stärkung der amerikanischen Fähigkeiten in Forschung und Entwicklung, Investitionen in Humankapital und Produktivitätssteigerungen viel zufriedenstellendere Ergebnisse hervorbringen als der Versuch, Chinas Entwicklung zu bremsen.

Dringende Fragen, die eine Zusammenarbeit erfordern, sind u.a. der Klimawandel und andere Umweltprobleme, die Verschuldung der Entwicklungsländer und die internationale Finanzstabilität. Vielleicht am wichtigsten ist, dass ein offenes multilaterales Handelssystem, gestützt auf die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO), der gesamten Weltwirtschaft nützt – und mit Sicherheit China und den USA.

Bis Anfang der Achtzigerjahre war China sehr arm, und sein Wirtschaftswachstum war schwach, weil die Regierung vor dem Handel mit dem Ausland abschreckte und sich bemühte, alle Waren – überwiegend durch staatseigene Unternehmen – im eigenen Land herzustellen. Dann jedoch vollzog das Land einen Kurswechsel in der Handelspolitik und liess private Unternehmen zu. Seine Öffnung gegenüber der Welt löste einen bemerkenswerten wirtschaftlichen Wandel aus. Exporte und Importe nahmen beide steil zu und entwickelten sich zu wichtigen Wachstumsmotoren, was zu einem raschen Anstieg des Lebensstandards führte. Chinas internationaler Handel wuchs sehr viel schneller als sein reales BIP.

WTO-Verfahren nutzen

Mit Beginn der Neunzigerjahre war offensichtlich, dass sowohl China als auch die Weltwirtschaft von einem Beitritt des Landes zur WTO profitieren würden. Die Mitgliedschaft, so argumentierten viele, würde dafür sorgen, dass China den weltweiten Handelsregeln folgen würde, die seit dem Zweiten Weltkrieg erheblich zum starken weltweiten Wirtschaftswachstum beigetragen hatten. Zugleich würde die WTO ein Forum zur Beilegung von Streitigkeiten bieten. Entsprechend senkte China seinen durchschnittlichen Zollsatz in den Jahren 1992 bis 2000 von 40 auf 15% (inzwischen sogar noch weiter) und beseitigte auch andere Handelshemmnisse, um die WTO-Regeln zu erfüllen, bevor es dann 2001 der Organisation beitrat.

China feierte seinen Beitritt und hielt sich in der Folge besser an zu seinen Lasten ausfallende Entscheidungen durch den WTO-Schlichtungsmechanismus als viele andere Länder. Die USA wandten sich mit ihren China betreffenden Handelsbeschwerden an die WTO und gewannen in den meisten Fällen.

Zugleich stiegen Chinas Exporte und BIP weiter steil. 2009 stieg China zum weltgrössten Exporteur auf und erreichte 2013 die grösste Handelsbilanz. Die Handelsdefizite der USA mit der Welt und mit China jedoch stiegen. Nach Trumps Amtsantritt griff seine Regierung China und dessen Handelspolitik an, ohne dabei die WTO-Verfahren zu nutzen.

Umlenkung der Importe

Im Jahr 2018 begann Trump einen Handelskrieg. Er stellte nicht verhandelbare Forderungen – darunter, dass China sein bilaterales Handelsdefizit durch den Import enormer zusätzlicher Mengen an US-Waren schliessen müsse – und erhöhte in dem Versuch, sich durchzusetzen, die US-Zölle auf Einfuhren aus China drastisch.

Viele Ökonomen wiesen darauf hin, dass das US-Handelsdefizit gegenüber China ein gesamtwirtschaftliches Phänomen sei und nichts, was sich durch Zölle verringern liesse. Darüber hinaus würde, wenn man China zwänge, mehr US-Waren wie etwa Sojabohnen zu importieren, dies – besonders seitens der chinesischen staatseigenen Unternehmen, über deren Verhalten die Trump-Regierung sich beschwerte – einen «gelenkten Handel» erfordern. Andere Länder entwickelten grosse bilaterale Handelsüberschüsse gegenüber den USA: Im Gefolge von Trumps Zollerhöhungen ersetzten Importe aus Ländern wie Vietnam einen Teil der Einfuhren aus China.

2020 unterzeichneten die USA und China eine «erste Teileinigung», doch sie blieb weit hinter Trumps Forderungen zurück. Selbst die vereinbarten Bestimmungen wurden nicht erfüllt. Sein Handelskrieg war daher letztlich ein Fehlschlag, der sowohl China als auch den USA geschadet hat.

Weniger konfrontative Rivalität

Heute sind die amerikanisch-chinesischen Handelsbeziehungen von offener Feindseligkeit geprägt, und Amerika ist daran keineswegs schuldlos. Doch könnten beide Länder – nach Zustimmung der USA zur Ernennung neuer Schlichter im WTO-Berufungsgremium – einen Neustart in ihren Beziehungen einleiten, indem sie sich darauf einigen, die Schlichtungsrolle der WTO wiederherzustellen.

Die Biden-Regierung könnte als weitere Geste ihres guten Willens anbieten, Trumps Zölle unter der Voraussetzung aufzuheben, dass China Gleiches tut. Weil Streitigkeiten über Fragen wie Rechte an geistigem Eigentum und den elektronischen Handel multilateral gelöst werden können und sollten, sollten die USA sie bei der WTO vorbringen, statt bilaterale Forderungen zu stellen. Mit Glück könnte ein gesundes amerikanisches Produktivitätswachstum es dann ermöglichen, dass sich die chinesisch-amerikanische Rivalität auf weniger konfrontative Weise entfaltet.

