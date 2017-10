SMI verzeichnet leichte Abgaben

(AWP/Reuters/CF) Der Swiss Market Index (SMI (SMI 9270.36 -0.15%)) beginnt am Tag vor dem US-Arbeitsmarktbericht im Minus. Beim Schweizer Leitindex kommt es damit vorerst zu einer Konsolidierung der jüngsten Gewinne.

Am meisten unter Druck stehen Sika (SIK 7325 -0.68%). UBS (UBSG 16.62 0%) stuft sie von «Buy» auf «Neutral» herunter, hebt das Kursziel aber von 6900 auf 7450 Fr. an. Nach einer Kurserhöhung um rund 50% seit Jahresbeginn sei die Bewertung nun als fair zu betrachten, hiess es seitens der Bank zur Begründung.

Verluste erleiden auch Swisscom (SCMN 496.8 0.4%). Hier senkt Berenberg das Rating von «Hold» auf «Sell», erhöht jedoch das Kursziel von 417 auf 426 Fr.

Bei den Aktien von Cosmo (COPN 153.7 3.43%) setzt sich hingegen der Aufwärtstrend fort. Die US-Gesundheitsbehörde hat den Zulassungsantrag für Methylen Blau MMX angenommen (lesen Sie hier mehr).

Im breiten Markt stehen OC Oerlikon (OERL 15.3 0%) nach drei kleineren Übernahmen in Schweden und den USA oder auch Autoneum nach einem Forschungs-Joint-Venture unter anderem mit Toyota etwas im Fokus.

Nestlé: Muss Nespresso Kaffeemaschinen zurückrufen?

Im Plus notieren Nestlé (NESN 83.8 0.48%) und stützen somit den Gesamtmarkt. Der Streit zwischen den Kaffeekapselherstellern Nespresso und Ethical Coffee Company (ECC) ist seit 9 Uhr vor dem Münchner Oberlandesgericht. Sollte die ECC gewinnen, müsste die zur Nestlé-Gruppe gehörende Nespresso bestimmte Maschinen aus dem Handel zurückrufen. Der Grund ist, dass die betroffenen Maschinen ein Bauteil enthalten, das sich ECC beim Patentamt hat schützen lassen.

In Deutschland belasten Gewinnmitnahmen den Dax (DAX 12957.15 -0.1%). Für Aufsehen sorgen da Siemens (SIE 120.45 -0.45%). Nach der Abspaltung von Osram (OSR 64.89 -3.24%) 2013 verkauft der deutsche Industriekonzern seine milliardenschwere restliche Beteiligung an dem Leuchtenhersteller (lesen Sie hier mehr).

An den US-Börsen ging es am Mittwochabend derweil ruhig zu und her. So bewegte sich der Dow Jones (Dow Jones 22661.64 0.09%) Industrial in einer engen Bandbreite, wobei er intraday gleichwohl ein neues Allzeithoch erreichte, dann aber einen Teil der Gewinne einbüsste.