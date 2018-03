Fast hatten wir vergessen, wie Kursschwankungen aussehen und wie sie sich anfühlen. Für ein paar Tage standen die Anleger deshalb wie das Kaninchen vor der Schlange. Nach der ersten Panik hat sich der Markt an das Comeback der Volatilität gewöhnt. Ja, man könnte fast sagen, dass die Berg- und vor allem die Talfahrten an den Märkten mittlerweile nur noch leichtes Stirnrunzeln auslösen.

Doch ist in den Köpfen der Anleger tatsächlich Ruhe und Klarheit eingekehrt, ist Volatilität mittlerweile das New Normal, sind Sorgen fehl am Platz? Eines vorweg: Für Entwarnung ist es zu früh, denn zu viele Unsicherheitsfaktoren stellen sich der insgesamt robusten Weltwirtschaft in den Weg. Dabei geht es nicht nur um Inflation, Verschuldung und höhere Zinsen. Angefangen von einem sich anbahnenden Handelskrieg zwischen den USA und dem Rest der Welt über Spannungen im Südchinesischen Meer bis hin zum erhöhten Risiko von Cyberattacken steht einiges auf dem Menu, was nur schwer verdaulich wäre.

Ein Blick auf die Kursbewegungen der vergangenen Tage und Wochen hilft, die Form des Aktienmarktes einzustufen. Der SMI (SMI 8904.69 0.09%) hat sieben der letzten zehn Handelstage mit Verlust beendet und notiert nahe dem Jahrestiefst. Der Leitindex hat es aber auch des Öfteren geschafft, Verluste im Tagesverlauf ganz oder fast wettzumachen. Diese Entwicklung spiegelt sich in den USA, wo der S&P-500-Index allein in den ersten neun Wochen des Jahres so häufig Verluste aufgeholt hat wie im vergangenen Jahr insgesamt.

Die Anleger haben ihre Nerven im Griff. Kursschwankungen führen nicht gleich zu überhasteten Depotumschichtungen. Das ist beruhigend. Mit Volatilität als New Normal lässt sich leben, denn Volatilität ist nicht zwangsläufig Vorbote des Endes des neunjährigen Bullenmarktes.