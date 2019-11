New Value abermals mit höherem Verlust

(AWP) Das Beteiligungsunternehmen New Value (NEWN 0.58 0%) hat im ersten Semester 2019/20 einen höheren Verlust erlitten als im Vorjahr. Dies lag grösstenteils an der bereits kommunizierten hohen Wertberichtigung beim Portfoliounternehmen Sensimed.

Im Halbjahr, das Ende September endete, lag der Verlust bei 2,53 Mio. Fr. nach einem solchen von 1,79 Mio. im Vorjahr, wie New Value am Freitag mitteilte. Der Verlust pro Aktie betrug 0,77 Fr.

Man habe «schmerzliche» Wertberichtigungen bei der Portfolioposition Sensimed SA in Höhe von 1,95 Mio. Fr. vornehmen müssen, so der Geschäftsbericht weiter. Grund dafür sei die schwierige Umsetzung der benötigten Finanzierung und die sich daraus massiv tiefere Bewertung der Gesellschaft.

Der Net Asset Value (NAV) von New Value betrug per Ende September noch 1,52 Mio. Fr. nach 4,05 Mio. Ende März. Der NAV pro Aktie sank damit auf 0,46 Fr. nach 1,23 Fr.

Kaum Handlungsoptionen

Die schwierige Situation bei Sensimed zeige die hauptsächliche Problematik von New Value als Minderheitsaktionärin, schreibt Verwaltungsratspräsident Hans van den Berg in einem Brief an die Aktionäre. Weil die Gesellschaft keine Mittel für Nachfolgefinanzierungen aufwenden könne, sei New Value in ihren Handlungsoptionen stark eingeschränkt. Zudem sei es so sehr schwierig, neue Investoren für eine eigene Kapitalerhöhung zu gewinnen.

Angesichts des sinkenden NAV und der begrenzten liquiden Mittel gehe es für den Verwaltungsrat nun darum, für die noch verbleibenden, einzelnen Portfoliogesellschaften die «bestmöglichen» Lösungen zu finden. Dies gelte auch für New Value als börsenkotierte Gesellschaft.

New Value ist an der Schweizer Börse SIX kotiert und beteiligt sich an Unternehmen in der Schweiz und in Deutschland, die aus Sicht der Beteiligungsfirma überdurchschnittliches Wachstumspotenzial haben. Das Portfolio umfasst Unternehmen aus den Bereichen Cleantech und Gesundheit sowie mit verschiedenen Reifegraden – ab der Markteinführungsphase bis hin zu deren Etablierung als mittelständische Betriebe. Es wird indes nicht in neue Portfoliounternehmen investiert.

