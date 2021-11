New Value plant einen Neustart als operatives Unternehmen

(AWP) Aus der Beteiligungsgesellschaft New Value (NEWN 1.02 -6.42%) soll ein operativ tätiges Unternehmen werden. Neben einer Einheitsaktie soll das Unternehmen einen anderen Namen und neue Verwaltungsräte erhalten.

Über all diese Punkte soll eine ausserordentliche Generalversammlung am 24. November befinden, teilte New Value am Mittwochabend mit. Künftig solle das Unternehmen Talenthouse AG heissen. Eine Aktionärsgruppe um die Talenthouse GmbH aus Wien hält gemäss letzter Meldung an die Schweizer Börse gut 70% an New Value.

Der Verwaltungsrat beantrage zudem die Schaffung eines zusätzlichen bedingten Aktienkapitals von 17 Mio. Fr. Dieses bedingte Kapital solle «die Palette der möglichen Formen der Mittelbeschaffung erweitern» und damit die Flexibilität erhöhen. Zur Wahl in den Verwaltungsrat werden zudem Clare McKeeve und Scott Lanphere nominiert.

Die vinkulierten Namensaktien sollen im Verhältnis 1:10 gesplittet werden, heisst es weiter. So würden alle Aktien denselben Nennwert aufweisen und werde keine Stimmrechtsaktien mehr geben.