7%-Sturz löst Handelsstopp in New York aus

(Reuters/RB) Vier Minuten nach der Eröffnung des Aktienhandels wurde in New York eine fünfzehnminütige Pause verordnet. Auslöser war der grösste Kurssturz seit der Finanzkrise. In den Turbulenzen 2008/2009 wurden neue Regeln erlassen, die nun erstmals seit Dezember 2008 wieder zur Anwendung kamen.

Die Leitindizes Dow Jones (Dow Jones 23851.02 -7.79%) und S&P 500 (SP500 2746.56 -7.6%) sackten 7% ab, der Handel musste für fünfzehn Minuten pausieren. Sollten die Kurse im weiteren Tagesverlauf 13% sinken, würden die Handelsaktivitäten erneut für eine Viertelstunde unterbrochen. Bei einem Taucher um 20% würde der Handelstag vorzeitig beendet.

Für die Talfahrt verantwortlich ist die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirusepidemie und einer Pleitewelle in der US-Ölindustrie. Nach den geplatzten Opec-Verhandlungen mit Russland über eine Verschärfung der Förderbremse will Saudi-Arabien den Ölhahn aufdrehen. Dies hat der US-Sorte WTI (WTI 34.25 8.94%) einen Preissturz von bis zu 33,8% eingebrockt. Das ist das grösste Minus ihrer fast vierzigjährigen Geschichte. Dies drücke die Gewinne der Ölfirmen und würge ihre Investitionstätigkeit ab, warnte Volkswirt Simon MacAdam vom Researchhaus Capital Economics. «Gleichzeitig ist wegen der Coronaviruskrise kein Anstieg der Konsumausgaben in Sicht.»

Ölwerte deutlich zurückgestuft

Vor diesem Hintergrund brachen die Aktien des US-Ölkonzerns Chevron (CVX 81.53 -14.47%) um gut 15% ein. Noch härter traf es Schieferölproduzenten wie Marathon oder Devon, deren Papiere um bis zu 38% abstürzten. Diese Unternehmen seien meist hoch verschuldet und hätten wegen des aufwändigen Fracking-Verfahrens, mit dem das Erdöl aus Gestein gelöst werde, recht hohe Förderkosten, sagte Neil Wilson, Chefanalyst des Online-Brokers Markets.com.

Unter Verkaufsdruck gerieten zudem die Finanzwerte, weil Investoren für kommende Woche fest mit einer weiteren US-Zinssenkung um einen vollen Prozentpunkt rechnen. Dabei hat die Notenbank Fed den Schlüsselsatz erst vergangene Woche überraschend und ausser der turnusmässigen Sitzungsreihe um einen halben Prozentpunkt herabgesetzt. Dadurch würden die Gewinnmargen im klassischen Kreditgeschäft unter zusätzlichen Druck geraten. Die Aktien von Citigroup (C 51.37 -16.17%), JPMorgan & Co. fielen zur Eröffnung um jeweils mehr als 10%.