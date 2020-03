Newron vor Entscheidungsjahr

(AWP) Höhere Forschungsausgaben haben beim Biopharmaunternehmen Newron (NWRN 5.38 -0.37%) 2019 zu einem grösseren Verlust geführt. Das laufende Jahr wird entscheidend, da im Verlauf des ersten Halbjahres wichtige Studienergebnisse erwartet werden.

Für das komplette Geschäftsjahr beliefen sich die Erträge auf 7 Mio. € nach 4 Mio. € im Vorjahr, wie Newron am Donnerstag mitteilte. Die Einnahmen setzen sich aus Lizenzerträgen und Meilensteinzahlungen für das Parkinson-Mittel Xadago zusammen.

Dass sich die Ausgaben für Forschung- und Entwicklung sich auf 17,4 Mio. € nahezu verdoppelten, begründete das Unternehmen mit der STARS-Studie zur Behandlung des Rett-Syndroms sowie der Vorbereitung für die zwei zulassungsrelevanten Wirksamkeitsstudien bei Schizophrenie-Patienten. Beim Rett-Syndrom handelt es sich um eine Entwicklungsstörung, die vornehmlich Mädchen betrifft.

Die Ergebnisse der STARS-Studie dürften für Newron entscheidend sein. Im Verlauf des ersten Halbjahres sollten sie veröffentlicht werden, kündigte das Unternehmen an. Bei der Vorlage der Halbjahreszahlen hatte Newron die Daten noch für das vierte Quartal angekündigt.

Allerdings hatte die US-Zulassungsbehörde FDA im Dezember dann Gesprächsbedarf angemeldet, um den statistischen Plan dieser klinischen Studie zu diskutieren, bevor die Studiendaten zu dem potenziellen Medikament zur Behandlung des Rett-Syndroms «entblindet» würden.

In vielen klinischen Studien wird ein sogenanntes verblindetes Verfahren gewählt, bei dem weder Prüfer und/oder Teilnehmer wissen, welche Behandlung ein bestimmter Teilnehmer erhält. Wird die Verblindung aufgehoben, werden Prüfer und/oder Teilnehmer darüber informiert, wer welche Behandlung erhalten hat.

Warten auf Studiendaten

Wie Newron nun mitteilte, fand das Treffen statt und die Daten würden vorerst verblindet bleiben. Man rechne aber damit, dass die Entblindung im ersten Halbjahr 2020 erfolgen werde. Sollten die Ergebnisse positiv ausfallen, beabsichtigt Newron die Gespräche mit den Zulassungsbehörden zu initiieren, um die Dossiers für die Marktzulassung einzureichen.

Sollte es dann wiederum zur Zulassung kommen, werde Newron Sarizotan für Rett-Syndrom-Patienten in den USA selbst zu vermarkten. In der EU will sich Newron darum dann auch bemühen.

Die höheren Ausgaben für Forschung und Entwicklung haben sich entsprechend unter dem Strich auch bemerkbar gemacht. Den Nettoverlust beziffert das Unternehmen auf 20,2 Mio. € nach 15,0 Mio. € im Jahr zuvor.

Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftigkeit ist auf 22,2 Mio. € (VJ: 16,0 Mio. €) gestiegen. Damit sind die liquiden Mittel, einschliesslich kurzfristiger Finanzinstrumente, auf 39,2 Mio. € gesunken.

Die komplette Historie zu Newron finden Sie hier.»