NFT: Die Spekulation mit digitalen Unikaten

Der Verkauf eines NFT-Kunstwerks des Künstlers Beeple bei Christie’s für 69,3 Mio. $ brachte im Jahr 2021 den Durchbruch für sogenannte Non-fungible ­Tokens (NFT) als Handels- und Spekulationsobjekt. Das leitete einen Boom ein, der den Zahlen nach weiter ungebrochen ist. Im Januar alleine wurden 7,2 Mrd. $ am NFT-Markt umgesetzt – das ist mehr als doppelt so viel wie im August 2021, dem bisher verkaufsstärksten Monat. Social-Media-Dienste wie Twitter, Reddit und Instagram arbeiten mittlerweile an Funktionen, NFT darstellen zu können, und auch der Musikdienst Spotify meldete jüngst Ambitionen an, NFT nutzen zu wollen.