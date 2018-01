«Nicht auf den Zug aufspringen»

Herr Peter, geht die Rekordjagd an den Börsen weiter?

Wir sind grundsätzlich optimistisch, die Fundamentaldaten stimmen. Die Wirtschaft wächst, die Unternehmensgewinne steigen. Auf den Zug aufspringen würden wir aber nicht. In den USA beginnt die Quartalsberichtssaison, in Italien stehen Wahlen an. Rücksetzer sind deshalb möglich, und das eröffnet Kaufgelegenheiten.

Nicolas Peter Bild: ZVG

Ist es angesichts des starken Kursauftriebs nicht riskant, auf eine Korrektur zu warten?

Die Investoren sind bereits in Aktien positioniert. Gemäss Umfrage der US-Kleinanlegervereinigung AAII ist die Cashquote vieler Investoren niedriger als vor der Finanzkrise. Das limitiert den Neugeldzufluss in die Aktienmärkte. Zudem hebt die US-Notenbank die Zinsen an, und die Bewertung insbesondere in den USA ist hoch. Das zyklisch adjustierte Kurs-Gewinn-Verhältnis von Robert Shiller für den S&P 500 (SP500 2751.29 0.13%) war nur zwei Mal höher: 1929 und 2000.

Sind die Zinsschritte nicht eingepreist?

Wegen des Stimulus durch die Steuerreform gehen wir von vier Zinsschritten des Federal Reserve aus, während der Markt nur zwei Erhöhungen erwartet und das Fed drei angekündigt hat. Zudem hinkt die Volatilität dem Zinszyklus rund eineinhalb Jahre hinterher. Es ist deshalb nur eine Frage der Zeit, bis die Kursschwankungen zunehmen.

Wie hoch steigen die langen Zinsen?

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen könnte Richtung 3% oder leicht höher steigen. Auf diesem Niveau werden Treasuries attraktiv.

Ist der Zinsdeckel bei 3% erreicht?

Der neutrale Zins liegt wegen der Demografie tiefer als früher. Der Aufwärtsdruck ist also beschränkt, was auch durch die Verflachung der Zinskurve angedeutet wird. Nach vier Zinsschritten könnte die Luft vorerst draussen sein.

Warum meiden Sie US-Aktien?

Der Economic Surprise Index von Citigroup (C 75.31 1.05%) steht auf Höchst – das heisst, die Erwartungen sind hoch. Andere Regionen bieten mehr Potenzial. In der Eurozone überzeugt das Wachstum, das auch die Peripherie erfasst hat. Die Bewertung ist niedriger, die Dynamik höher.

Europa hat immer wieder enttäuscht – so auch letztes Jahr. Was ist diesmal anders?

Die Europäische Zentralbank agiert extrem vorsichtig. Sie lässt die Anleihenkäufe nur langsam auslaufen und wird die Zinsen nicht vor 2019 erhöhen, während das Fed die Zügel anzieht.

Sie haben Engagements in Euro angehoben. Ist es dafür nicht etwas spät?

Unsere Modelle prognostizieren einen Eurokurs von 1.21 Fr./€, vielleicht sogar 1.26 Fr./€. Wir glauben nicht, dass es in Italien zu einem Unfall kommt, und die Schweizerische Nationalbank wird die Zinsen erst nach der EZB erhöhen.

Lastet der starke Euro nicht auf den Unternehmensgewinnen?

Das denken wir nicht, denn das Aufwertungspotenzial ist limitiert, und das anziehende Wirtschaftswachstum sollte den stärkeren Euro kompensieren.