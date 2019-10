Nicht ausruhen

Auf Lorbeeren soll man sich nie ausruhen. Klingt abgedroschen, ist aber so. Das gilt auch für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Jahrein, jahraus rangieren wir ganz vorn, wenn es um Wettbewerbsfähigkeit und Innovation geht. Doch die Welt dreht sich gefühlt immer schneller. Das World Economic Forum (Wef) kommt in seinem aktuellen Global Competitiveness Report zum Schluss, dass die Schweiz um einen Platz auf Rang fünf zurückgefallen ist. Das darf nicht einfach so hingenommen werden, nach dem Motto: Wir sind ja noch immer wettbewerbsfähig.

Überholt wurde die Schweiz durch die Niederlande. Zudem hinkt sie dem neuen Spitzenreiter Singapur, den USA und Hongkong hinterher. Ganz oben steht die Schweiz, wenn es um makroökonomische Stabilität und Infrastruktur geht. Auch vorbildlich, und das ist ein grosses Plus, ist die Schweiz in der Ausbildung der Arbeitskräfte (neu vor Finnland).

Allerdings harzt es in Bezug auf die Effizienz unseres Wirtschaftsraums. Was Handelsschranken anbelangt, rangiert die Schweiz auf Platz 87, in Sachen Zölle gar auf 141, und auch wo es um Dynamik bzw. Risikoscheu geht, ist der Abstand zur Spitze gross.

Das müsste nicht so sein: Schranken ab- und nicht aufbauen, das sollte für internationale Abkommen und auch für den Binnenmarkt gelten. Mehr Mut und Risikoappetit kann man niemandem verordnen, doch die oft gelobte Tugend der Besonnenheit und der Vorsicht ist zugleich ein Innovationskiller. Der Abstieg auf Platz fünf sollte ein Ansporn sein. Die Schweiz ist zwar enorm wettbewerbsfähig, doch ohne ständigen Wandel wird das nicht so bleiben.