Nicht nur der Ölpreis spielt verrückt

An den Rohstoffmärkten zeigen sich massive Verwerfungen. Der Bloomberg Commodity Index hat in zwanzig Tagen den drittgrössten Verlust der vergangenen neunzig Jahre eingefahren. Nur in der globalen Finanzkrise und zu Beginn der Coronapandemie erlitten Investoren in Rohstoffe grössere Verluste, erklärt Jim Reid, Ökonom bei der Deutschen Bank.

Der Verlust hängt anscheinend eng mit den Finanzmärkten zusammen, denn an den Anleihenmärkten werden ähnliche Rekordwerte vermeldet. Die Rendite auf zehnjährige deutsche Staatsanleihen ist in den vergangenen zehn Tagen so stark gefallen wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr.