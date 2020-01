Nicht verkaufen

Ich bin weder Arzt noch in China vor Ort. Deshalb masse ich mir nicht an, vorherzusagen, wie weit sich das Coronavirus ausbreiten wird. Doch was ich seit Jahrzehnten hautnah miterlebe, sind die Aktienmärkte, und sie neigen zur Übertreibung. Dabei lohnt sich ein Blick auf die jüngere Vergangenheit. Stets das gleiche Muster. Die Infektionskrankheit Sars (2002/2003), die asiatische Grippe (2006) und die Schweinegrippe (2009) sorgten in den ersten Wochen für Rückschläge. Doch nach sechs Monaten hatten die Märkte bereits wieder im zweistelligen Prozentbereich zugelegt. Auch dieses Mal haben sie mit Kursverlusten reagiert. Eine Kaufgelegenheit?

Wer langfristig im Aktienmarkt investiert, sollte auf die klassischen Einflussfaktoren achten. Einerseits ist da das Zinsumfeld. Niedrige Zinsen sprechen für Aktien. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass wir uns schon bald vom Tiefzinsumfeld verabschieden. Anderseits spielt die Form der Weltwirtschaft eine entscheidende Rolle. Die chinesische Wirtschaft wird das Virus spüren. An Unternehmen wie Richemont und Swatch Group geht das Ereignis nicht spurlos vorüber. Doch auch hier lohnt sich ein Blick zurück. Während der Sars-Epidemie schrumpfte das Bruttoinlandprodukt Chinas in einem Quartal 1%. Danach hat es sich erholt, über vier Quartale gab es keine Delle mehr. Wen das nicht beruhigt, der sollte an den Trump-Effekt denken. Der US-Präsident wird alles daransetzen, die US-Wirtschaft im Wahljahr auf Hochtouren zu halten. Was das unter dem Strich heisst? So abgedroschen es klingen mag: Rückschläge für Zukäufe im Aktienmarkt nutzen und nicht überhastet verkaufen.