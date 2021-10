Nickelboom dank Elektromobilität

Der Aufstieg der Elektromobilität setzt sich unvermindert fort – vornehmlich auf Kosten von Diesel. Die bereits laufenden Verschiebungen haben sich weiter beschleunigt, was sich an den jüngsten Statistiken zu den Neuzulassungen in Europa ablesen lässt: Noch vor der Coronapandemie lag das Verhältnis zwischen Dieselfahrzeugen und Elektro- respektive Plug-in-Hybrid-Vehikeln bei rund zehn. Inzwischen bewegt es sich praktisch auf Parität.

Der Boom hat Folgen: Zusätzlich zum Chipmangel, der weiterhin die gesamte Automobilbranche belastet, sind auch gewisse Rohstoffe knapp respektive durch ihre Knappheit teuer geworden. So etwa das Industriemetall Nickel, dem in der Elektromobilität eine wichtige Rolle zukommt, ist es doch zentraler Bestandteil der häufig verwendeten Lithium-Ionen-Akkus. Nickel kostet gegenwärtig fast 20'000 $ pro Tonne und notiert damit nahe einem Siebenjahreshoch.