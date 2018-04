Nigeria – der Adler steigt wieder auf

Bei einem mehrtägigen Besuch in Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs, hat unsere Analystin für Finanzwerte der Frontier-Märkte Iona Dent die bestehenden Probleme genauer unter die Lupe genommen.

Bei unserem letzten Besuch in Nigeria bestätigte sich, dass Nigerias labile Konjunkturerholung Fahrt aufnimmt. Nach zwei Rezessionsjahren dürfte das Land in diesem Jahr wieder ein positives BIP-Wachstum erzielen. Der steigende Ölpreis hat die Erholung in Nigeria unterstützt. Diese dürfte sich 2018 auf einer breiteren Basis fortsetzen, weil das Verbrauchervertrauen zulegt. Der offizielle Wechselkurs zum US-Dollar wird zwar noch immer bei 305 Naira gehalten, doch der funktionale Kurs von 360 kommt auf dem Markt gut an. Sollte der Ölpreis über USD 60 bleiben, wird der Druck auf die Währung abnehmen, und Nigeria kann seine Devisenreserven weiter aufstocken. Die Politik enttäuscht nach wie vor. Noch hat Präsident Muhammadu Buhari abgesehen von dem verbesserten Schutz vor Übergriffen von Boko Haram in dem für die Erdölförderung wichtigen Niger-Delta und im Norden des Landes keine nennenswerten Reformen umgesetzt. Sollte die Regierung vor den Wahlen 2019 die Ausgaben erhöhen, könnte dies Druck auf den Staatshaushalt ausüben. Die wichtigste Erkenntnis unserer Reise nach Nigeria bleibt, dass das Schicksal der Volkswirtschaft vom Ölpreis abhängig ist und sich dies erst ändern wird, wenn es zu nennenswerten Reformen kommt – was sich aber enttäuschenderweise noch immer nicht abzeichnet.

Nigeria beschloss 2016 zwar eine starke Abwertung, doch diese Massnahme der Zentralbank genügte nicht, um den Markt wieder in Ordnung zu bringen. Seitdem haben wir die Entwicklung verschiedener – inoffizieller und offizieller – Wechselkurse beobachtet. In jüngster Zeit hat sich der NAFEX als recht gut funktionierender Wechselkurs erwiesen, der den Schwarzmarktkurs verdrängt hat.

Wir würden uns zwar immer noch einen einheitlichen und frei schwankenden amtlichen Wechselkurs wünschen, fühlten uns seit Mitte letzten Jahres aber sicher genug, um unsere Positionen in Nigeria wiederaufzubauen. In unserer Frontier Markets Equity Strategy ist die Position in Nigeria seit Kurzem übergewichtet.

Die höheren Ölpreise waren einer der Hauptauslöser für die Konjunkturbelebung, doch nun beobachten wir, dass sich auch die Konsumdaten allmählich bessern. Dangote Cement – erst auf den zweiten Blick ein Konsumtitel, da das Unternehmen Zement sackweise verkauft – meldete für das letzte Quartal 2017 erstmals seit zwei Jahren einen Anstieg der Volumen.

Bei der Reise, die uns auch nach Lagos und Abuja führte, konnten wir die positiven Signale mit eigenen Augen sehen. Dies untermauerte unseren Optimismus, dass im ganzen Jahr eine ausgewogene Erholung zu erwarten ist.

Eine gute Möglichkeit, um von der Konjunkturerholung zu profitieren, bieten vor allem Engagements in Nigerias Banken, da sich die Solvenz- und Liquiditätssituation in dem Sektor verbessert. Die Banken haben bereits viel getan, um ihre Bilanzen an den Marktwechselkurs anstelle des offiziellen Wechselkurses anzupassen. Das im Sektor bestehende Solvenzrisiko hat dadurch stark abgenommen – eine weitere wichtige Erkenntnis, die wir bei unserem Besuch gewinnen konnten. Im Jahr 2017 wiesen Bankentitel Bewertungen auf, die den Eindruck erweckten, als würden die meisten Institute vor der Pleite stehen. Für den ersten positiven Impuls sorgte kürzlich, dass der Markt sich zuversichtlicher zeigte, dass die Situation im Sektor allmählich wieder weniger einem «Stress-» als vielmehr einem «Basisszenario» gleichen könnte.

Unsere grösste Position in diesem Bereich ist Guaranty Trust Bank, in unseren Augen eine hochwertige Bank in dem Land. Das Geldinstitut ist bereits sehr weit mit der bilanziellen Erfassung von notleidenden Krediten und der Bildung von Rückstellungen. Im vierten Quartal 2017 eröffneten wir außerdem eine Position in First Bank of Nigeria (FBN). Tatsächlich erwies sich unser Treffen mit FBN als sehr aufschlussreich. FBN war vor dem Einbruch der Ölpreise 2014 das Paradebeispiel schlechthin für unseriöse Kreditvergabe. Wir hatten den Titel gemieden, der bei der Abwertung der Währung auf extrem tiefe Bewertungsniveaus sank. Nachdem das Institut 25% des Kreditbestands abgeschrieben und das Management ausgetauscht hatte, entschlossen wir uns, unsere aus dem Modell resultierenden Erwartungen nach oben zu korrigieren.

