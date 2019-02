Nigerias schwieriger Weg aus der Stagflation

Am Wochenende finden in Nigeria Präsidentschaftswahlen statt. Es wird ein knappes Rennen erwartet zwischen dem amtierenden Präsidenten Muhammadu Buhari und Atiku Abubakar, einem wohlhabenden Geschäftsmann.

Egal, wer am Schluss als Gewinner feststeht, auf den Präsidenten des bevölkerungsreichsten Staates in Afrika warten grosse Aufgaben. Trotz wachsendem Wohlstand in den Zentren leben in keinem anderen Land so viele Menschen in Armut. Sieben von zehn Nigerianern, rund 87 Mio. Menschen, müssen mit weniger als 1.90 $ pro Tag auskommen. Die Lebenserwartung ist mit 55 Jahren eine der niedrigsten der Welt. Das ist die düstere Realität in einem Land, das pro Tag über 100 Mio. $ Erdölgelder einnimmt.