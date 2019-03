Niklas Östberg: Mit harten Bandagen im Online-Essen-Geschäft

Vor Jahresfrist hatte sich Niklas Östberg im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft» schon gnadenlos gezeigt. «Wir wollen nirgends die Nummer zwei sein», sagte der Mitgründer und CEO der Essensplattform Delivery Hero beim Treffen in Berlin. Und hat Wort gehalten. Anders wohl, als viele dachten. Zwischenzeitlich hat Östberg das Geschäft in der Schweiz ebenso verkauft wie das in Deutschland. Übernommen hat die Landesgesellschaften der niederländische Rivale Takeaway.com. Den gebürtigen Schweden und Wahlschweizer als Verlierer in dieser Schlacht der Essensplattformen zu sehen, würde aber zu kurz greifen. An der Börse kommt sein Kurs an.

