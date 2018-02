Der Meinungswechsel des Hedgefonds-Managers

Vor knapp fünf Jahren hat der Hedgefonds-Manager Ray Dalio, der Gründer von Bridgewater, ein Video veröffentlicht, das die Funktionsweise der modernen Wirtschaft in dreissig Minuten zu erklären versuchte. Der halbstündige Lehrgang «How the Economic Machine Works» war extrem erfolgreich. Bis heute haben etwa 4,5 Millionen Menschen das Video angeklickt.

Kernpunkt des Lehrgangs ist die Lehre vom «beautiful deleveraging», dem schönen Schuldenabbau, der auf einer idealen Kombination von drei Massnahmen beruhe:

Wenn die Mischung stimme, dann sinke die Schuldenquote. In den Worten Dalios:

…, there is a certain amount of austerity, there is a certain amount of debt restructuring, and there is a certain amount of printing of money. When done in the right mix, it isn’t dramatic. It doesn’t produce too much deflation or too much depression. There is slow growth, but it is positive slow growth. At the same time, ratios of debt-to-incomes go down. That’s a beautiful deleveraging.