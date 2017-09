Die EZB und der Super-Euro

Der Wechselkurs des Euros sei nicht Gegenstand ihrer Geldpolitik, betonen die Entscheidungsträger der Europäischen Zentralbank (EZB) stets. Aber das ist nur formal richtig. Auf dem Papier ist die Zentralbank der 19 Staaten, die den Euro als Währung adoptiert haben, allein dem Ziel verpflichtet, eine geringe Inflation zu garantieren. Das sei die beste Voraussetzung für Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung, ist in ihren Statuten zu lesen.

Aber es ist ein offenes Geheimnis, dass die Währungshüter in den vergangenen Jahren die Zinsen auch deshalb so massiv senkten und die Wirtschaft mit Liquidität fluteten, um auf diese Weise den Euro abzuwerten. Die Überlegung dahinter: Ein schwacher Euro macht die Exportwirtschaft wettbewerbsfähiger, sodass mehr im Nicht-Euro-Ausland verkauft wird und die Wirtschaft wächst. Und er macht Importe teurer, was zwar die Produktionskosten vieler Anbieter erhöht. Aber höhere Importpreise treiben die Inflation an. In Zeiten der Deflationsgefahr ist das ein Segen.

So gesehen war die EZB erfolgreich. Negativzinsen, TLTRO-Geldkredite an die Banken und die Wertschriftenkaufprogramme (QE) schwächten den Euro ab Mitte 2014 bis letztes Jahr beträchtlich. Er verlor zum Dollar 25 Prozent seines Werts. Gegenüber allen Währungen büsste der Euro insgesamt 13 Prozent ein.

Inzwischen hat der Wind jedoch gedreht. Der Euro hat sich markant aufgewertet. Diese Woche wurden bis zu 1.20 Dollar für 1 Euro bezahlt, 15 Prozent mehr als zu Beginn des Jahres. Erste Stimmen aus der Wirtschaft warnen bereits vor den Folgen: Eurolands Aufschwung stehe auf dem Spiel.

Die EZB steckt nun in einem Dilemma. Nächste Woche findet die vielleicht wichtigste geldpolitische Sitzung der letzten Jahre statt: Es muss endlich entschieden werden, wie aus dem Wertschriftenkaufprogramm ausgestiegen werden soll. Aber sobald die EZB weniger Anleihen an den Märkten erwirbt, schöpft sie auch weniger Geld – denn die Anleihenkäufe im Umfang von 60 Milliarden Euro pro Monat funktionieren wie eine riesige Gelddruckmaschine, die die Geldmenge in der Eurozone erhöht. Sie sorgt dann dafür, dass die Euro-Marktzinsen steigen und sich der Euro noch mehr aufwertet.

Der EZB-Rat ist in der Frage gespalten, wie auf dieses Dilemma reagiert werden soll. Das zeigt das Protokoll der Sitzung von Juli. Einerseits wird dort auf die weitgehend solide Konjunkturerholung verwiesen («die finanziellen Bedingungen seien dem Konjunkturaufschwung nach wie vor insgesamt zuträglich»). Anderseits wird vor einer zu kräftigen Aufwertung gewarnt («Bedenken hinsichtlich des Risikos eines möglichen Überschiessens des Wechselkurses in der Zukunft»).

Argumente gegen eine Orientierung am Euro-Wechselkurs

Es wäre falsch, wenn die EZB wegen des Wechselkurses ihre mittelfristige Strategie über den Haufen werfen würde. Mindestens drei Argumente sprechen dagegen, sich am Euro-Wechselkurs zu orientieren.

Die Gemeinschaftswährung wertete sich zwar dieses Jahr 15 Prozent auf, aber sie ist deswegen noch nicht stark überbewertet. Die Konjunktur in Europa hat sich parallel dazu markant verbessert. Die Erholung hat inzwischen fast alle Eurostaaten erreicht und die Euroaufwertung sorgt dafür, dass sich die Kaufkraft der Menschen verbessert. Wechselkurse sind immer auch relative Preise. Dass der Euro gegenüber dem Dollar steigt, ist ebenfalls auf US-Faktoren zurückzuführen, auf die die EZB keinen Einfluss hat.

Die EZB muss zudem aufpassen, nicht in das «Tapering-Dilemma» der amerikanischen Notenbank zu rutschen. Nachdem das Federal Reserve im Mai 2013 in Aussicht gestellt hatte, QE zu beenden, stiegen die Marktzinsen so stark, dass das Fed jahrelang nichts weiter unternahm, aus Angst noch heftigere Marktreaktionen auszulösen. Nur steigt im Falle der EZB vor allem der Wechselkurs und weniger das Marktzinsniveau.

Die Ausgangslage in Europa ist heute günstiger als vor vier Jahren in Übersee: Das QE-Programm der EZB ist auf Ende 2017 terminiert, eine anschliessende Drosselung also bereits programmiert. Ausserdem könnte der EZB-Rat den Hinweis auf die Gefahren, falls der Wechselkurs überschiesst, nun taktisch nutzen. Notierungen über 1.20 Dollar/Euro liessen sich als übertrieben bezeichnen, aber in diesen Tagen hat der Markt korrigiert. Der Wechselkurs ist vorerst auf 1.18 Dollar/Euro zurückgefallen, die Gefahr also vorerst gebannt. Zudem sind die Inflationsraten im August trotz Euro-Aufwertung eher über Erwarten ausgefallen.

Es gibt also genügend Argumente, um den in Aussicht gestellten strategischen Ausstieg aus der allzu expansiven Geldpolitik endlich anzupacken. Er ist überfällig. Unabhängig davon, in welche Richtung der Euro-Wechselkurs gerade ausschlägt.