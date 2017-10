Europas solideste Volkswirtschaft

Die sonst so strenge Rating-Agentur Moody’s bescheinigt der Regierung Umsicht in Finanzfragen und eine solidere Haushaltspolitik als in vergleichbaren Staaten. Im Original lautet das so: «The Czech Republic has a track record of effective fiscal prudence with strong budgetary performance since 2010, outperforming its peers as well as the A-median of Moody’s-rated sovereigns.»

Wahlen unter Korruptionsvorwürfen

So weit die guten Nachrichten. In Tschechien zeigt sich allerdings ein weiteres Mal, dass ein wirtschaftspolitisch erfolgreicher Leistungsausweis den Regierenden nicht automatisch mehr Zustimmung in der Bevölkerung einbringt. Barack Obama und Angela Merkel haben diese Erfahrung bereits gemacht. Nun ist die Reihe am sozialdemokratischen Premier Bohuslav Sobotka.

Am 20. und 21. Oktober wird ein neues Parlament gewählt. Der Streit mit der EU um die Flüchtlingsfrage und eine politische Schlammschlacht dominieren den Wahlkampf. Sie scheinen die Wahlen auch zu entscheiden. Die regierenden Sozial- und die Christdemokraten steuern auf eine Wahlschlappe zu. Ihr aktueller Koalitionspartner «Partei der Unzufriedenen», ANO, ist zwar mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert. Sie führt die Umfragen trotzdem klar an, dank einer «Mischung aus populistischer Rhetorik und professionellem politischem Marketing», wie die deutsche Konrad-Adenauer-Stiftung schreibt.

EU-Fördergelder für die eigene Tasche

Zum ersten Mal in der Geschichte des Landes könnte ein Mann Regierungschef werden, gegen den die Polizei ermittelt: ANO-Präsident Andrej Babis. Der Medienzar musste dieses Jahr bereits seinen Posten als Finanzminister räumen. Er soll unter anderem EU-Fördergelder in die eigene Tasche abgezweigt und Steuern hinterzogen haben. Das Parlament hat nicht nur ihm, sondern auch dem ANO-Fraktionsvorsitzenden die Immunität entzogen.

Es läuft also nicht alles rund in Europas vermeintlich solidester Volkswirtschaft. Sieben Jahre nach dem Ausbruch der Eurokrise zeichnet sich ab: Europas Schwäche hat nicht mehr primär wirtschaftliche Ursachen, sondern sie ist mehr und mehr politischer Natur.