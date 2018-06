In Japan sind Lohnerhöhungen Pflicht

Japan kämpft gegen ein wirtschaftliches Phänomen an, das mancher Wirtschaftsminister in der EU als Luxusproblem bezeichnen würde. Es gibt zu viele Stellen und zu wenige Arbeitskräfte. Die Arbeitslosenrate liegt so tief wie zuletzt vor einem Vierteljahrhundert. Und während in Ländern wie Italien oder Spanien sich manchmal Tausende von Kandidaten um zehn freie Stellen im Gesundheitswesen bewerben, müssen sich Arbeitgeber glücklich schätzen, wenn auf ihre Jobangebote überhaupt eine Antwort eingeht. Das Verhältnis zwischen offenen Stellen und Bewerbern ist landesweit auf 1,59 geklettert. Seit 1974 war dieses Missverhältnis nie grösser.

Dass der Arbeitsmarkt ausgetrocknet ist, unterstreicht die wirtschaftliche Erholung in Japan. Das Bruttoinlandprodukt wuchs bis Ende 2017 acht Quartale in Folge, ein Rekord, der in den vorangegangenen zwanzig Jahren nie erreicht wurde. Anfang 2018 nahm es erstmals wieder leicht ab, aber die meisten Konjunkturexperten rechnen damit, dass das Sozialprodukt bereits wieder zunimmt.

Entsprechend beurteilen japanische Unternehmen die Situation: Sie äussern sich positiv dazu, was das Geschäftsumfeld anbelangt, aber negativ über die Beschäftigungssituation. Der Saldo von Firmen, die in der vielbeachteten Tankan-Konjunkturumfrage über zu wenige Arbeitnehmer klagen, gegenüber Betrieben, die einen Überhang an Arbeitskräften rapportieren, ist auf –34 Punkte gesunken.

Japans chronische Arbeitnehmerknappheit hat aber vor allem strukturelle Ursachen: Die Bevölkerung schrumpft und der Altersdurchschnitt in der Bevölkerung steigt. Dem Land bricht die Erwerbsbevölkerung weg.

Wenn Arbeitskräfte fehlen, verringert sich daraufhin das Wachstumspotenzial eines Landes. Branchenvertreter schlagen Alarm, dass sich die Servicequalität bereits in den am meisten betroffenen Sektoren verschlechtere, beispielsweise im Sozialwesen und Gastgewerbe.

Die Regierung hat den Kampf gegen dieses Arbeits-/Wachstumsproblem zur Priorität erklärt. Schon vor Jahren widmete Premierminister Shinzo Abe den «dritten Pfeil» seiner Abenomics der Überwindung von Japans strukturellen Schwächen. Die Produktivität sollte erhöht und der Arbeitsmarkt reformiert werden. Geschehen ist diesbezüglich aber zu wenig.

Zuwanderung reicht bei weitem nicht

Eine Lösung ist, mehr Arbeitnehmer aus dem Ausland einzustellen. Knapp ein Drittel des Beschäftigungswachstums der vergangenen sechs Jahre – rund 600’000 Personen – geht in der Tat auf das Konto von Ausländern. Für die traditionell abgeschottete japanische Gesellschaft ist das bereits beachtlich. Aber die Zuwanderung reicht bei weitem nicht, um die Lücke zu schliessen. Ausländer machen nur 2 Prozent aller Beschäftigten aus. Bisher wurden vor allem gering- oder nichtqualifizierte Jobs mit ihnen besetzt, vorwiegend Chinesen, Vietnamesen und Philippiner.

Die Regierung versuchte bisher auch über temporäre Arbeitsaufenthalte, Praktika und Stages die Unterbesetzung mit hochqualifizierten Arbeitnehmern aus dem Ausland zu decken.

Aber es fehlt weiterhin an allen Ecken und Enden. Abe hat nun die Weichen gestellt, um in den kommenden Jahren weitere bis zu 500’000 Arbeitnehmer anzulocken. Sie sollen im Pflegebereich, im Transportwesen und in der Landwirtschaft genauso Einsatz finden wie auf den personell unterbesetzten Baustellen, die bis zu den Olympischen Spielen 2020 die Stadien und Unterkünfte errichten. Für qualifizierte Einwanderer will Japan nun sogar die schnellste permanente Arbeitserlaubnis weltweit ausstellen. Das hat der Premierminister diese Woche an einer Pressekonferenz angekündigt.

Die Löhne steigen kaum

Normalerweise sollte die Knappheit an Arbeitskräften während eines wirtschaftlichen Aufschwungs dazu führen, dass die Löhne steigen. Ökonomische Standardwerke lehren das anhand der sogenannten Phillips-Kurve. Für Japan scheint das aber nicht zuzutreffen. Trotz Vollbeschäftigung und stetig fallender Arbeitslosigkeit, verläuft die Lohnentwicklung seitwärts.

Der kurze Anstieg der Löhne im Jahr 2014, der im Chart sichtbar wird, ist auf die Erhöhung der Mehrwertsteuer in jenem Jahr zurückzuführen. Die Inflation nahm damals vorübergehend zu. Aber insgesamt blieben Preise und Löhne stabil. Der durchschnittliche Stundenlohn in der Privatwirtschaft lag 2017 auf dem Niveau von 1991.

Das ist besonders deshalb erstaunlich, weil Japan seit Jahrzehnten Vorreiter bei der Deflationsbekämpfung ist. Keine andere Notenbank weltweit pumpt so lange schon so viel neues Geld ins System, um Inflation zu generieren wie die Bank of Japan. Sie hält den kurzfristigen Leitzins im Minus, die zehnjährigen Renditen am Kapitalmarkt auf 0 Prozent, und sie kauft nicht nur Staatsanleihen en masse auf, sondern auch regelmässig Aktien. Alles dient dazu, die Finanzierungsbedingungen im Land tief zu halten.

Wo die Geldpolitik versagt, solls die Steuerpolitik richten

Die Regierung eilt inzwischen der ohnmächtigen Notenbank zur Hilfe. Wo die Geldpolitik versagt hat, soll nun die Steuerpolitik die gewünschte Wirkung erzielen. Profitable Unternehmen sollen in den Genuss von Steuererleichterungen kommen, falls sie die Löhne um 3 Prozent pro Jahr erhöhen. Das neue Steuergesetz ist mehr als eine unverfängliche Aufforderung. Denn wenn Unternehmen die Gehälter nicht ausreichend heraufsetzen, drohen ihnen in bestimmten Fällen sogar Strafen. Zum Beispiel werden ihnen dann staatliche Subventionen gestrichen.

Es bleibt abzuwarten, ob dieser letzte Pfeil endlich ins Ziel trifft. Macht am Ende die Politik, Lohnerhöhungen per Dekret zu bestimmen, sogar in Europa Schule? Japan hört nicht auf, mit seinen wirtschaftspolitischen Innovationen die Welt zu überraschen.