Was das Schweizer Lohnniveau bedroht

Dass das Schweizer Lohnniveau im internationalen Vergleich zu den höchsten gehört, ist kein Geheimnis. Das wirft immer wieder Fragen auf – gerade im Zusammenhang mit offenen Grenzen und dem internationalen Handel. Wie gesichert oder gefährdet ist diese Position?

Ökonomen lehren, dass der Lohn im Wesentlichen von der Produktivität, also der Leistungsfähigkeit der Arbeit abhängt – zumindest wenn wir von einem einigermassen funktionierenden Wettbewerb ausgehen. Denn es lohnt sich für einen Arbeitgeber, mehr für einen Beschäftigten zu bezahlen, wenn die von jenem gelieferte Leistung dem Unternehmen einen entsprechenden zusätzlichen Ertrag generiert. Eine erste Erklärung für die vergleichsweise hohen Löhne in der Schweiz ist deshalb, dass in der Schweiz auch die Produktivität, also die Leistungsfähigkeit der Arbeit, im internationalen Vergleich hoch ist.

Technologisch vorne mit dabei

Beruhigend ist diese Erkenntnis für sich gesehen noch nicht. Denn es liegt nichts in der Natur der Schweizer, das sie produktiver arbeiten lässt als Beschäftigte aus anderen Ländern. Der entscheidende Punkt ist, dass die Arbeitsproduktivität der Beschäftigten nicht bloss von ihnen selbst abhängt, sondern das Ergebnis sehr vieler Faktoren ist, die mit dem gesellschaftlichen Umfeld zu tun haben, in dem die Beschäftigten tätig sind. Man könnte auch sagen, dass die Produktivität vom Land abhängig ist, in dem die Arbeit erbracht wird.

Im Vordergrund steht die Technologie. Es sind vor allem ausgeklügelte technische Innovationen, die zu einer Steigerung der Arbeitsproduktivität geführt haben. Und international agierende Schweizer Unternehmen sind technologisch ganz vorne mit dabei. Doch für die Entwicklung, Instandhaltung und Anwendung der Technologie braucht es Fachleute. Und deren Expertenwissen existiert meist in Netzwerken. Jeder Experte würde auf sich allein gestellt nicht viel leisten können, genauso wenig wie jeder Beschäftigte in den arbeitsteiligen hochproduktiven Bereichen.

Es erfordert eine Reihe von historisch gewachsenen Faktoren, die dafür sorgen, dass eine fruchtbare Zusammenarbeit zustande kommt und verbleibt: Ein funktionierendes Rechtswesen, eine unternehmerische Marktkultur und politische Stabilität haben einen grossen Anteil. All diese sogenannten Standortfaktoren sind nicht leicht in anderen Ländern reproduzierbar, deshalb ist ein Produktivitätsvorteil nicht über Nacht gefährdet und damit ebenso wenig das Lohnniveau.

Zuwanderer können Inländer ersetzen

Das bedeutet umgekehrt aber nicht, dass die Löhne für alle immer gesichert wären. In einigen Bereichen ist die Produktivität nicht viel höher als in anderen Ländern: Ein Coiffeur oder Krankenpfleger in der Schweiz ist selbst dank Technologie im Vergleich zu Kollegen in anderen Ländern nicht so viel leistungsfähiger, wie die Lohndifferenz es glauben machen mag. Und Zuwanderer können Inländer grundsätzlich in allen Jobs ersetzen – womit dem Inländer ein Abstieg droht.

Wenn deshalb die Öffnung der Arbeitsmärkte zu weit geht, droht die Legitimität des gesamten Systems bei den Inländern Schaden zu nehmen, und damit die Kultur, die für den Erfolg, die hohe Produktivität und für das hohe Lohnniveau mitverantwortlich ist.