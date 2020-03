«Noch gab es keinen Lehman-Moment»

Danielle DiMartino Booth ist eine scharfe Kritikerin der US-Notenbank Fed. Bezüglich der jüngsten Massnahmen der Währungshüter findet die ehemalige Beraterin der Distrikt­notenbank Dallas aber positive Worte. Der Fokus auf den Kreditmarkt sei derzeit das Wichtigste. Denn er ist für das reibungslose Funktionieren des Finanzsystems entscheidend. Aus dem Schneider sind die Finanzmärkte aber nicht. Und auch Unternehmen und die Wirtschaft dürften vor harten Zeiten stehen. Eine rasche Erholung im dritten Quartal sieht sie als unwahrscheinlich.

Frau DiMartino Booth, am Sonntag kündigte das Fed Massnahmen zur Unter­stützung der Finanzmärkte an, am Montag verloren die US-Börsen so viel wie nie seit 1987. Hat die Notenbank versagt?

Ich denke nicht, dass die US-Zentralbank versagt hat. Hätte sie nichts unternommen, wäre es schlimmer gekommen. Das Fed versuchte sicherzustellen, dass der Handel an Wallstreet höchstens einmal unterbrochen wird und die Kurse nicht noch stärker fallen.