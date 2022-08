Noch keine US-Rezession – aber wohl bald

Auch beim zweiten Hinschauen wird es kaum schöner. Die US-Wirtschaft ist gemessen am Bruttoinlandprodukt (BIP) im zweiten Quartal um 0,6% geschrumpft. Das hat das US-Handelsdepartement am Donnerstag in seiner zweiten Schätzung mitgeteilt. Die erste ergab Ende vergangenen Monats ein Minus von 0,9%. Zusammen mit einem Minus von 1,6% in den ersten drei Monaten ist damit die etwas willkürliche Definition einer technischen Rezession erfüllt.

Die US-Bevölkerung pflichtet bei. In Umfragen gibt regelmässig die Mehrheit der Amerikaner an, das Gefühl zu haben, das Land befinde sich im wirtschaftlichen Rückwärtsgang. Die Offiziellen dürften widersprechen. In den USA urteilt das sogenannte National Bureau of Economic Research (NBER) mit gebührendem zeitlichen Abstand darüber, ob sich das Land tatsächlich in einer Rezession befindet. Dabei fliesst mehr in sein Urteil ein als nur das BIP.

Investitionen schwächeln

Doch selbst Letzteres wird das NBER heuer sehr differenziert betrachten. Einfach gesagt ist die BIP-Gleichung eine Summe aus Konsum, Investitionen, Staatsausgaben und Nettoexporten (Exporte minus Importe). Dass das US-BIP im zweiten Quartal geschrumpft ist, liegt massgeblich an der abnehmenden Lagerhaltung der US-Unternehmen, die Teil der variablen Investitionen ist. 2021 wurde das BIP durch einen massiven Lageraufbau noch angetrieben. Ohne diese hoch volatile Komponente befände sich das Wachstum auch heuer deutlich im positiven Bereich.