«Noch mehr Handel nützt nichts»

Als «Game Changer» oder historischer Schritt wird die neue Frei­handelszone RCEP bezeichnet, in der sich China und vierzehn Staaten aus dem Raum Asien-Pazifik zusammenschliessen. Chinaexperte und Finanzprofessor Michael Pettis ist skeptisch. Zölle und Handelshemmnisse hätten heute kaum mehr eine Bedeutung. Das grosse Problem seien die Handels­ungleichgewichte, und ihren Ursachen werde in den herkömmlichen Modellen zu wenig Rechnung getragen.

Herr Pettis, ist China der grosse Gewinner in der neuen regionalen Freihandelszone?

Aus rein politischer Sicht womöglich schon. Doch ich denke nicht, dass Länder wie Südkorea, Japan oder Australien der gleichen Ansicht sind. Was ich aber mit ­Sicherheit sagen kann, ist: Die wirtschaftliche Bedeutung dieses Partnerschafts­abkommens wird völlig überschätzt.

Weshalb?

Das Abkommen löst das falsche Problem. Die Reibungsverluste durch Kosten wie Zölle sind bereits sehr niedrig. Sie weiter zu senken, wird weder mehr Wachstum noch mehr Wohlstand bewirken.

Der neue Freihandelsblock deckt ein ­Drittel des Welthandels ab und könnte ­gemäss ­Schätzungen Hunderte Billionen Dollar zur ­Weltwirtschaft beitragen.

Die Kommentare über die historische ­Bedeutung der RCEP erinnern mich an die überschwänglichen Reaktionen auf die Gründung der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank AIIB 2015. Heute ist die AIIB praktisch vergessen. Aus ganz ähnlichen Gründen wird das auch für die RCEP der Fall sein.

Warum ist das Abkommen so unwichtig?

Die Art und Weise, wie wir über aktuelle Phänomene denken, stammt aus einer anderen Zeit. Für den Wiederaufbau Europas und Japans nach dem Weltkrieg war der Investitionsbedarf enorm, doch es mangelte an Ersparnissen. Die Welt brauchte jemanden, der seine Ersparnisse exportierte. Damals waren das die USA. Aber später hat sich globale Spar- und Investitionssituation komplett geändert. Seit den Achtzigerjahren herrscht keine Knappheit an Ersparnissen mehr, sondern ein Überfluss. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass die AIIB be­deutungslos blieb. Auch wenn es eine ­solche Institution gibt, investiert niemand in die Entwicklungsländer. Am Schluss landet der Sparüberschuss in ­reifen Märkten wie den USA.

Aber bei der RCEP geht es um den Abbau von Zöllen, nicht um Investitionen.

Auch beim Thema Handel stammen die Modelle aus der Nachkriegszeit und basieren auf den Erfahrungen der Dreissigerjahre, als die Weltwirtschaft durch schädliche Schutzzölle und Beggar-Thy-Neigh­bour-Politik geprägt war. Damals war es sinnvoll, die Handelshürden zu senken. Seither sind die Transaktionskosten immer weiter gefallen, und der Welthandel macht einen immer grösseren Anteil am BIP aus. Das Problem im internationalen Handel sind nicht mehr die Hindernisse.

Wo liegt das Problem heute?

Das Problem sind die Aussenhandels­ungleichgewichte, und sie sind getrieben durch die Ungleichgewichte im Spar- und im Konsumverhalten der einzelnen Länder, die wiederum die Folge von Verzerrungen in der Einkommensverteilung sind. Die Überschussländer sparen zu viel, weil Unternehmen, der Staat und die Reichen einen hohen Anteil am ­Nationaleinkommen haben, während der Anteil der normalen Bevölkerung, die nicht spart, zu klein ist. Die internatio­nalen Handelsungleichgewichte sind das Resultat dieser Verzerrungen.

Und welche Rolle spielen die Defizitländer, die mehr importieren als exportieren?

Ein Handelsblock wird nicht durch Überschussländer zusammengehalten, sondern durch die Defizitländer und ihre ­Kapitalmärkte, die den Ersparnisüberfluss absorbieren können. Die wichtigsten Defizitländer sind die USA, das Vereinigte Königreich, Kanada und Australien. Eine Freihandelszone ist nur von Bedeutung, wenn es auch Defizitländer gibt, die bereit sind, den Sparüberfluss zu absorbieren.

Was heisst das für die RCEP?

Die meisten Mitglieder weisen strukturelle Überschüsse auf. Im Durchschnitt beträgt ihr Leistungsbilanzüberschuss zwischen 2 und 2,5% des BIP. Da Indien das Projekt verlassen hat, ist nur noch Australien übrig, um die riesigen Überschüsse der anderen zu absorbieren – es ist dafür aber zu klein. Statt eine Freihandelszone zu gründen, wäre es gescheiter, die Überschussländer würden etwas unternehmen, um ihre Nachfrage zu stärken.

Aber was ist mit dem Wohlfahrtsgewinn dank Freihandel? Warum trauen Sie den ­optimistischen Schätzungen nicht?

Die traditionellen Modelle gehen vom linearen Zusammenhang aus, dass mit der Senkung von Handelshemmnissen das Wachstum zunimmt. Doch diese Grundannahme ist immer mehr umstritten. Die Globalisierung fördert das Wachstum nur bis zu einem gewissen Punkt, und es gibt auch Kosten. Aber sie sind in den Modellen nicht einbezogen, auch weil sie schwierig zu berechnen sind.

Ab welchem Punkt schadet mehr ­Globalisierung dem Wirtschaftswachstum?

Sie schadet dann, wenn die Reduktion der Transaktionskosten im internationalen Handel so weit geht, dass die Löhne gesenkt werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben – sei es direkt oder indirekt über die Schwächung der Sozialstandards. Das reduziert die Konsumnachfrage. Wenn nur ein Land dies tut, dann profitiert es. Wenn viele Länder es tun, beginnt ein Teufelskreis mit immer grösserem Druck auf die Löhne, worunter die Weltwirtschaft leidet. Der einzige Weg zu mehr Wachstum führt dann über mehr Schulden.

Ist das der Hauptgrund für den lang­fristigen Trend zu höherer Verschuldung und Einkommensungleichheit?

Ja, schauen Sie die USA an. Die Wirtschaft wächst zwar, aber die Löhne der unteren 50% stagnieren. Die Probleme sind allerdings überall ähnlich: mehr Ungleichheit, mehr Schulden und grössere Handels­ungleichgewichte. Wir müssen die Ungleichgewichte anpacken, sonst bleiben Freihandelszonen wie die RCEP nichts als eine Gruppe Überschussländer, die hofft, dass jemand die andere Seite einnimmt.

Besonders gross ist der Exportüberschuss in Deutschland und der Schweiz. Was wäre die richtige Lösung? Höhere Löhne und ein stärkerer Franken?

Gemäss den Modellen dürfte es solch grosse, anhaltende Überschüsse gar nicht geben, weil sie sich durch die Aufwertung der Währung auflösen. Die Tatsache, dass es sie dennoch gibt, zeigt, dass Verzer­rungen existieren, die die Anpassung verhindern. Eine verzerrende Politik war die Arbeitsmarktreform in Deutschland. In den Neunzigerjahren war der Saldo der deutschen Leistungsbilanz negativ. Das änderte sich mit der Reform, die letztendlich niedrigere Löhne brachte. Dadurch sank der Anteil der Haushaltseinkommen der Normalverdiener. Insgesamt fiel die Konsumquote, und die Sparquote stieg.

Wie lässt sich das Problem beheben?

Indem man den relativen Einkommensanteil der breiten Bevölkerung wieder erhöht, denn ihre Sparneigung ist geringer. Erreicht werden kann so etwas durch die Stärkung der Gewerkschaften und die Verbesserung des Sozialversicherungsnetzes. Auch ein besserer Umweltschutz kann den Konsum stärken. In China etwa hat die Umweltzerstörung die Wirkung einer Besteuerung der Konsumenten. Das Unternehmen, das den Giftmüll in den Fluss kippt, profitiert finanziell, während die Bevölkerung in Form von höheren Gesundheitskosten bezahlt.

Die Handelsungleichgewichte bestehen schon lange. Warum müssen wir uns jetzt darüber Sorgen machen?

Sie entstehen dadurch, dass die Nachfrage durch eine Reduktion des Anteils der Haushaltseinkommen am BIP geschwächt wird und Unternehmen zu wenig investieren. Wachstum ist nur noch durch mehr Schulden möglich. Das System der Ungleichgewichte kann sich aufrechterhalten, solange die Defizitländer bereit sind, die Sparüberschüsse zu absorbieren. Das bedeutet aber auch, dass in Ländern wie den USA die Sparquote sinken muss. Das geschieht, indem Unternehmen die Produktion in den USA schliessen und Leute entlassen. Arbeitslose haben negative Ersparnisse. Andere Wege, die Sparquote zu senken, sind, das Haushaltsdefizit zu erhö­hen und die Bevölkerung durch expansive Geldpolitik und niedrige Kreditvergabestandards zur Verschuldung zu ermutigen. Aber das kann nicht ewig so weitergehen. Es wird immer schwieriger, das ausländische Sparkapital zu absorbieren. Relativ zu den Überschussländern schrumpft das Gewicht der USA immer mehr.

Sind also die USA der Schlüssel zur Lösung?

Ja, sie könnten Stopp sagen und das Spiel beenden. Die Trump-Regierung versuchte es, aber zielte nach alter Schule auf die ­bilateralen Handelsdefizite. Die Lösung ist die Kapitalbilanz. Die USA sollten den ausländischen Kapitalzufluss besteuern.

Gibt es Politiker in Washington, die offen sind für solche Ideen, und wird sich die Handelspolitik unter Biden ändern?

Wir wissen noch nicht, wer in Bidens Team sein wird, aber es ist zu hoffen, dass sich der Ansatz ändert. Letztes Jahr reichten die demokratische Senatorin Tammy Baldwin und ihr republikanischer Kollege Josh Hawley einen Vorstoss ein, der vom Fed verlangte, die Kapitalbilanz durch eine Steuer ausgeglichen zu halten. Vor fünf Jahren wäre das unvorstellbar gewesen. Nun findet eine Debatte statt über meinen Vorschlag – der ja nicht meine Erfindung ist, sondern auf alten Ideen basiert.

Welchen Effekt hat die Pandemie auf die Ungleichgewichte?

Sie hat alles verschlimmert. Auf der ganzen Welt hat sie die Einkommensungleichheit noch verschärft. Und auch die Schulden sind weiter gestiegen. In China ist der Umbau zu einem stärker auf Konsum basierten Wachstumsmodell zum Erliegen gekommen. Der Anteil des Konsums am BIP ist sogar wieder geschrumpft.