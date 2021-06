Noch überwiegen an Wallstreet die positiven Vorzeichen

An Wallstreet gibt es Grund zur Freude. Der marktbreite Aktienindex S&P 500 hat am Montag ein Rekordhoch erreicht – genau wie am Handelstag zuvor und am Handelstag davor. Doch nicht nur der breite Markt klettert höher und höher. Auch der technologielastige Nasdaq Composite hat am Montag ein Rekordhoch erklommen. Nachdem die Tech-Titel zuvor doch eher geschwächelt hatten.

Damit notieren die zwei wichtigsten und global wegweisenden Aktienmärkte seit Jahresbeginn 13% (S&P 500) sowie 10% (Nasdaq) im Plus. Keine schlechte Zwischenbilanz, nachdem der S&P 500 im Vorjahr bereits 16% und der Nasdaq gar 42% avanciert ist.