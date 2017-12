«Noch wenig Anzeichen für Missbrauch»

Justus Haucap beschäftigt sich seit längerem mit der Marktstellung von Internetunternehmen. Er vertraut auf die jetzigen Instrumente der Wettbewerbshüter.

Herr Haucap, wo haben Sie in diesem Jahr Ihre Weihnachtsgeschenke gekauft? On- oder offline?



Zur Person Justus Haucap hat in Deutschland, den USA und Neuseeland studiert und promoviert. Seit 2008 leitet der 48-Jährige den Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre als Gründungsdirektor des Düsseldorfer Instituts für Wettbewerbsökonomie (DICE). Zwischen 2006 und 2014 war er Mitglied der Monopolkommission in Deutschland. Vor seinem Ruf nach Düsseldorf lehrte er an den Universitäten in Bochum und Erlangen-Nürnberg.

Sowohl als auch. Manche Dinge schaue ich mir lieber vorher an, bei anderen ist es mir nicht so wichtig.

Sie trifft also der Vorwurf nicht, Mitschuld an der Verödung der Innenstädte zu tragen – den sich viele Online-Shopper gefallen lassen müssen?

Das Wechselspiel zwischen dem E-Commerce und dem Sterben ganzer Innenstädte ist nicht von der Hand zu weisen. Für viele Menschen ist es bequem, im Internet zu kaufen. Buch- oder Spielzeugläden haben es schwer. Geschäfte mit Waren, die Käufer zum Beispiel anprobieren wollen, wie Kleider, können gegen die teils übermächtige Konkurrenz aus dem Internet besser bestehen.

Wie kommt es, dass einige wenige Internetkonzerne so viel Macht anhäufen?

Jeder von uns sucht das grösste Angebot, sei es, wenn es um Freundschaften geht, also bei Facebook (FB 177.2 -0.14%), für den Einkauf bei Amazon (AMZN 1168.36 -0.54%) oder die Reisebuchung über Booking.com. Umgekehrt wollen Anbieter dort sein, wo sich die Klientel tummelt. So erklären sich die Konzentrationseffekte im Netz. Die Nummer zwei verliert online.

Die Machtfülle erinnert an US-Monopolisten vergangener Tage wie eine Standard Oil.

Es gibt Gemeinsamkeiten, die hohe Börsenbewertung beispielsweise, und signifikante Unterschiede. Standard Oil hat vereinfacht gesprochen die Monopolisierung der Ressource Öl vorangetrieben. So etwas wird Facebook, Google (GOOGL 1068.86 -0.19%) & Co. nie gelingen.

Aber Facebook versucht, die Kommunikation zu dominieren über den Messenger-Dienst und die Tochter WhatsApp, Google die Suche im Netz. Bereitet Ihnen das keine Sorge?

Nein, das sehe ich relativ entspannt. Sie können ja einen anderen Messenger nutzen. Auch zu Google gibt es Alternativen, gerade bei der Produktsuche, die im Fokus der kartellrechtlichen Ermittlungen steht. Noch sehe ich wenig Anzeichen für einen Missbrauch der Marktmacht. Die Nutzer bekommen die Dienste ja unentgeltlich.

Und zahlen dafür ja schon jetzt mit ihren Daten.

Der Vergleich stimmt meiner Meinung nach nicht. Die Daten werden zum einen genutzt, um die Dienste zu verbessern, zum anderen für zielgerechte Werbung. Viele Nutzer stört das offenbar nicht, daher sind diese Plattformen auch so erfolgreich.

Müssen die Kartellbehörden aktiver werden?

Die EU-Wettbewerbshüter gehen schon sehr gezielt vor. Die Strafe von 2,4 Mrd. € gegen Google fällt ins Gewicht – und insbesondere die Internetkonzerne aus den USA schauen sich das genau an, denn sie legen Wert auf die Teilnahme am europäischen Markt.

Die Kartellverfahren dauern aber lange, im Fall von Intel (INTC 46.7 -0.13%) und Microsoft (MSFT 85.51 0.01%) Jahrzehnte.

Das hat weniger mit den Instrumenten zu tun als mit der institutionellen Organisation der Behörden. Es würde der EU-Kartellbehörde sicher guttun, wenn sie unabhängiger von der Politik agieren könnte.

Was halten Sie von der Zerschlagung von Internetkonzernen, die immer wieder gefordert wird?

Nichts. Es wäre ein fatales Signal für Innovatoren, wenn erfolgreiche Unternehmen filetiert würden. Letzten Endes würden die Konsumenten verlieren, weil es weniger Neuerungen im Markt gäbe.

Wäre ein globales Kartellamt hilfreich?

Das ist ein ebenso schöner wie unrealistischer Traum. Zu unterschiedlich sind die Vorstellungen von Kartellrecht weltweit. Schon auf EU-Ebene wird ja um ein gemeinsames Vorgehen gerungen.