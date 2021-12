Northvolt setzt auf das Recycling von Batterien

Die Elektrifizierung der Mobilität ist ein wesentliches Element der angestrebten Energiewende zum Schutz des Weltklimas. In der Kritik steht dabei der Ressourcenverbrauch für die unabdingbaren Batterien. Northvolt, ein schwedischer Batteriehersteller mit ambitionierten Plänen, hat jetzt eine Lithium-Ionen-Batterie vorgestellt, die vollständig mit Materialien aus Batterieabfällen produziert wurde.

Das Unternehmen bezeichnet diese Entwicklung als einen Durchbruch für die Batterieindustrie und einen Meilenstein in seiner Mission, die Dekarbonisierung der Wirtschaft zu unterstützen. Emma Nehrenheim, Chefin des Recyclingprogramms mit den Namen Revolt, sagt: «Was wir hier gezeigt haben, ist ein klarer Weg, den Materialkreislauf für Batterien zu schliessen und eine umweltfreundliche Alternative zum herkömmlichen Bergbau aufzuzeigen, mit dem Rohstoffe für die Batterieproduktion gewonnen werden.» Mit dem Recyclingverfahren könnten bis zu 95% der in einer Batterie enthaltenen Metalle Nickel, Mangan, Kobalt und Lithium in einem Reinheitsgrad zurückgewonnen werden, der dem von Neumaterial gleichkommt.

Wertvolle Altbatterien

Revolt Ett heisst die Recyclinganlage in Skellefteå, die sich schon in der Entwicklung befindet und jetzt, nachdem das Recyclingverfahren seine Effizienz unter Beweis unter Beweis gestellt hat, über das ursprüngliche Design hinaus erweitert werden soll. Die Anlage, deren Bau im ersten Quartal 2022 beginnt und die 2023 in Betrieb gehen soll, wird Material aus zwei Quellen wiederverwerten: aus 125’000 Tonnen Altbatterien von Elektrofahrzeugen und aus Produktionsabfällen der benachbarten Gigafactory für die Zellfertigung, Northvolt Ett.