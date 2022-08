Norwegens Billionenfonds kann unangenehm werden

Anfang Juli hat sich der Staatsfonds der Norweger wieder in der Schweizer Presse gefunden: Den Uetlihof, ein Bürokomplex am Fuss des Uetlibergs, verkaufen die Norweger nach zehn Jahren wohl an südkoreanische Firmen. Denn statt wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) nur möglichst breit und passiv in börsengehandelte Wertpapiere zu investieren, wagen sich die Anlageexperten der Norges Bank Investment Management (NBIM) – eine Abteilung der norwegischen Zentralbank – auch in nichtkotierte Infrastruktur- und Immobilienprojekte.

Dabei ähneln sich die Fonds auf den ersten Blick: Die Anlagevermögen der SNB und des Government Pension Fund Global – so der offizielle Titel des NBIM-Fonds – sind in den vergangenen Jahren spektakulär gewachsen. Beide staatlichen Institutionen verwalten seit vergangenem Jahr, gemessen an den Gesamtaktiva, über 1 Bio. Fr. (vgl. Grafik).