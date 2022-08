Notenbanken in turbulentem Fahrwasser

Die Notenbanker in Industrieländern sorgen sich um die hohe Inflationsrate und ziehen die Zinsschraube an. Mit Ausnahme der Währungshüter in Japan, die die Zinsen festzurren und das Ende der jahrzehntelangen Deflation noch eine Weile auskosten wollen.

Ähnlich unbelastet scheint die Stimmung am Bosporus zu sein. Allerdings grenzt die Sorglosigkeit der türkischen Notenbanker – oder des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, der die Geldpolitik des Landes eigentlich steuert – an Fahrlässigkeit. Die Inflationsrate hat in der Türkei ein Niveau von nahezu 80% erreicht.

Fahrlässigkeit am Bosporus

Gemäss Lehrbüchern wäre es angesichts des Preisdrucks opportun, den Leitzins anzuheben. Die türkischen Entscheidungsträger haben sich jedoch vor geraumer Zeit für die entgegengesetzte Richtung entschieden. Der Leitzins liegt bei 13% – ein moderates Niveau bei einer Inflationsrate, die Insider sogar näher an 100% verorten. Die Lira wertet sich deutlich ab, was die Preise von Importen zusätzlich anheizt.