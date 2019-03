Notenbanken sorgen bald wieder für Friedhofsruhe

Die Aktienmärkte sorgen sich plötzlich wieder um das Wachstum der globalen Wirtschaft. Der Vix – der Volatilitätsindex für den US-Leitindex S&P 500 (SP500 2798.36 -0.08%) – ist auf den höchsten Stand seit Januar gesprungen.

Dabei hatten sich die Börsen in den vergangenen Monaten auffällig ruhig verhalten. Gemessen am Vix sind die Finanzmärkte so wenig besorgt gewesen wie zuletzt vor fünf Monaten. Der Volatilitätsindex misst die implizite Schwankungsbreite der Kurse und wird aus den Preisen für Indexoptionen herausgelesen.

Der Sturm von vergangenem Herbst, als die Aktienmärkte heftig korrigierten, war völlig vergessen. Dabei gab es eigentlich wenig Grund zur Sorglosigkeit: Die wirtschaftlichen Aussichten haben sich stetig verdüstert. Und ein Indikator für die globale Unsicherheit bei der Wirtschaftspolitik notiert nochmals deutlich höher als vor einigen Monaten.

Doch während die Wirtschaftspolitik weiterhin höchst unsicher zu sein scheint, hat sich ein Teilaspekt deutlich beruhigt: Die Geldpolitik erscheint sicherer. Die US-Geldpolitik war im Dezember und Januar von grosser Unsicherheit geprägt. Im Februar hatte sich neue Ruhe eingefunden.

So erwartet der Markt in diesem Jahr keine Zinserhöhung in den USA mehr. Diese Einschätzung hat sich mit dem Communiqué der letzten Sitzung der US-Notenbank vor zwei Wochen bestätigt: Das Fed zeigt sich sehr besorgt um die Wirtschaftslage. Die vorsichtigeren US-Währungshüter waren für den Markt der Stabilitätsanker, wodurch Sorgen wie der Handelskonflikt zwischen den USA und China und der ungelöste Brexit in den Hintergrund getreten sind.

Die Entspannung ist zuletzt nicht nur an den Aktienmärkten zu spüren gewesen. Noch ruhiger ist es am Markt für Staatsanleihen. Der MOVE Index misst die implizite Volatilität der Renditen von US-Staatsanleihen. Sie ist vergangene Woche auf ein Allzeittief gefallen. Die Marktteilnehmer waren also überzeugt, dass die US-Renditen sich nur wenig bewegen werden.

Auch die Währungen – von Schwellenländern sowie den Industrieländern – und Gold (Gold 1317.07 -0.34%) haben über die vergangenen Monate extrem wenig geschwankt. Das zeigt die historische bzw. realisierte Volatilität, d.h., wie stark sich die Wechselkurse und der Goldpreis über die vergangenen dreissig Tage bewegt haben.

Niedrige Volatilität macht eine Form des Anlegens besonders interessant: den Carry Trade. Darunter versteht man das Ausnützen von Renditedifferenzen zwischen Anlagen – besonders gross ist das Volumen im Handel zwischen Währungen. Ein Beispiel: Als Schweizer Anleger könnte man sein Geld in der Türkei investieren und dort von einem Zins von 20% profitieren.

Niedrige Währungsvolatilität verleitet zu Sorglosigkeit

Das jetzige Umfeld sei «perfekt» für Carry Trades, erklären Analysten von Citi. Das gelte, «solange keine neuen Schocks das jetzige Gleichgewicht aus dem Lot bringen», schränken sie aber ein. Denn wenn man sein Geld etwa in türkische Lira investiert, und die Währung sackt plötzlich ab, ist schnell die Carry – die laufende Überrendite – verloren.

Für Währungen rät Citi zu einer Anlage in Schwellenländern. Bei Aktien würden britische Titel den grössten Vorteil bei der laufenden Rendite bringen. Doch hier besteht natürlich das Risiko, dass ein Brexit ohne Vereinbarung mit der EU die Märkte durcheinanderbringt.

Tatsächlich ist der Carry Trade eine Form, wie sich die niedrige Volatilität später als Krise niederschlagen könnte. Denn riskante Positionen, wie etwa die Währung eines Schwellenlandes, erwecken den Eindruck, stabil und eine günstige Gelegenheit zu sein, um mehr Rendite zu erwirtschaften.

Das Auftreten eines Schocks könnte besonders dann kritisch werden, wenn sich Investoren zusätzlich verschuldet haben, um in der ruhigen Phase die Überrendite zu maximieren. Es erinnert an die Aussage des Ökonomen Hyman Minsky, von dem das Diktum stammt: «Stabilität nährt die Instabilität.»

Neue Ruhe im Kryptomarkt

Selbst Bitcoin, noch vor kurzem wegen massiver und plötzlicher Abstürze als Spekulationsinstrument verrufen, hat in eine neue Phase der niedrigen Volatilität gefunden. Mit einer realisierten Volatilität von etwa 30% über den vergangenen Monat ist die Schwankungsbreite der digitalen Währung allerdings immer noch dreimal so hoch wie beim Gold.

Nur noch kurze Volatilitätsschübe erwartet

Die lockere Geldpolitik mit dem unkonventionellen Instrument der Anleihenkäufe hat über die Jahre nach der Finanzkrise den Märkten geholfen, sich nach einem Absturz jeweils schnell zu erholen.

Notenbankprogramme wie Quantitative Easing haben dafür gesorgt, dass Phasen des «Risk off» an den Märkten weniger lang angedauert haben. Das bestätigen der MIT-Ökonom Ricardo Caballero und Gunes Kamber von der BIZ in einem neuen Arbeitspapier. Unter «Risk off» versteht man einen Stimmungsumschwung unter den Finanzinvestoren: weg von als riskant betrachteten Anlagen und Währungen, hin zu sicheren Häfen wie dem Dollar, Gold oder Staatsanleihen der Industrieländer.

Die Zentralbanken haben also vor grossen Kursverlusten an den Börsen geschützt – und damit hätten sie auch die Erwartungen bezüglich der Volatilität beeinflusst, argumentieren die Ökonomen. Die untenstehende Grafik ist ein Hinweis darauf. Sie zeigt an, wie die aktuelle Aktienvolatilität mit der am Terminmarkt erwarteten künftigen Volatilität zusammenhängt. Diese Korrelation sollte negativ sein: Schiesst die aktuelle Volatilität nach oben, sollte sie in Zukunft ja sinken. Und ist sie stark gefallen, sollte sie steigen.

In den letzten Jahren ist die Korrelation immer tiefer ins Negative abgedriftet. Das heisst für Caballero und Kamber: Die Märkte erwarten immer weniger, dass sich eine aktuelle hohe Volatilität in Zukunft halten wird. Unkonventionelle Geldpolitik scheint erfolgreich zu sein, da «Investoren zunehmend glaubten, dass die Begrenzung von Risk-off-Schocks zum zentralen Ziel der Notenbanken wurde».

Langlebigkeit der Volatilität Korrelation zwischen Aktien-Volatilitätsindex (Vix) und der Futures-Kurve des Vix Quelle: Ricardo J. Caballero und Gunes Kamber (2019)

Davon konnten die Finanzierungsbedingungen in den Industrieländern profitieren. Aber auch Schwellenländer kamen dank der geringeren Schwankungen leichter und billiger an Geld. Für Caballero und Kamber ist jedoch klar, dass ohne diesen Schutz der unkonventionellen Geldpolitik auch die Gefahr des «Risk off» wiederkommen wird. So sollten die Schwellenländer sich absichern, indem sie regionale Schutzmechanismen aufbauen.

Abhängigkeit von Liquidität

Der Ökonom Gaurav Saroliya von Oxford Economics bestätigt in einer Studie: «In den letzten Jahren war die Marktvolatilität zu einem signifikanten Teil von der globalen Liquiditätsbereitstellung durch die Zentralbanken getrieben.» Er beobachtet eine gegenläufige Entwicklung von Volatilität und der Bilanzsumme der grossen Notenbanken.

Somit könnte für eine weiterhin tiefe Volatilität ein Faktor noch wichtiger sein als das Ausbleiben von Zinserhöhungen. Die US-Notenbank hat vergangene Woche nämlich auch bekanntgegeben, ab September ihre Bilanz nicht weiter verkleinern zu wollen. Und die Europäische Zentralbank vergibt an die Banken mehr Liquidität in einer neuen Runde langfristiger Kreditfazilitäten (TLTRO).

Besonders die Volatilität der Zinsmärkte könnten zwei gegensätzliche Szenarien nach oben treiben. So könnte eine überraschende wirtschaftliche Erholung die Notenbanken dazu bringen, die Zinsen zu erhöhen – und damit neue Unsicherheit am Markt auslösen. Andererseits wäre aber eine überraschend starke Eintrübung der Wachstumsaussichten ein Faktor, der für höhere Volatilität sorgen könnte, argumentiert Saroliya.

Für den Aktienmarkt wären günstigere Wachstumsaussichten das beste Mittel, um die Kurse ruhig zu halten, glaubt der Ökonom. Bleiben die grossen Notenbanken «dovish», setzen sie also weiterhin auf eine expansive Geldpolitik, könnte die Volatilität der Börsen aber auch trotz schlechteren Wachstumserwartungen niedrig bleiben. Traut man dieser Argumentation nicht, bietet niedrige Volatilität eine Chance für Anleger: Investoren können sich billig gegen neue Schocks an den Märkten absichern.

Woher kommt Volatilität?

Volatilität hat über die verschiedenen Anlageklassen unterschiedliche Gründe, argumentieren die Analysten von Société Générale. Die untenstehende Grafik zeigt die Verknüpfungen der Volatilität der verschiedenen Anlageklassen und die Einflussfaktoren.

Die Zinsen und ihre Erwartungen sind dabei einer der wichtigsten Faktoren. Die Zinskurve und die Realzinsen – also die Zinsen nach Abzug der Inflation – lassen die Aktienmärkte schwanken. Gleichzeitig ermutigen niedrigere Realzinsen eine höhere Verschuldung der Firmen und beeinflussen dadurch die Volatilität am Markt für Unternehmensanleihen.

Sind die Zinsen hoch, verteuert dies das Lagern von Rohstoffen. Werden als Antwort auf Zinsänderungen Rohstofflager auf- oder abgebaut, lässt dies die Rohstoffpreise schwanken. Sich verändernde Preise an diesen Märkten schlagen sich wiederum in der Inflation nieder. Die Inflation ist gleichzeitig einer der wichtigsten Erklärungsfaktoren für die Zinsen.

Was die Volatilität bewegt Wichtigste Einflussfaktoren für Volatilität verschiedener Anlageklassen.

Im Zyklus der Konjunktur und der Geldpolitik

Zum Ende eines Konjunkturzyklus wächst die Unsicherheit an den Märkten, stellen die Analysten von Société Générale fest. Eine Änderung der Schwankungen an den Finanzmärkten sei besonders auf Änderungen bei der Inflation und den Leitzinsen zurückzuführen. Die verschiedenen Anlageklassen würden aber auf diese Faktoren unterschiedlich und mit ungleicher Verzögerung reagieren.

Die Volatilität an den Aktienmärkten gehe besonders schnell nach oben. Rohstoffe und Währungen würden in der Folge steigen. Am Schluss sei typischerweise die Volatilität auch am Bondmarkt zu beobachten. Aber auch die SocGen-Analysten verweisen auf die lockere Geldpolitik: Die Volatilität an den Anleihenmärkten sei nicht vergleichbar mit Episoden vor der Finanzkrise – dafür hätten die Zentralbanken gesorgt.

Volatilität im Konjunkturzyklus Wahrscheinlichkeit einer hohen Volatilität je nach Stand im Konjunkturzyklus (Rot: S&P 500, Grau: WTI-Öl, Gelb: Euro-Dollar-Kurs, Braun: 10-j. US-Rendite) X-Achse: Fortschritt des Konjunkturzyklus in %, Quelle: Société Générale

Eigentlich wäre ein Anstieg der Aktienvolatilität also ein Warnzeichen für die Konjunkturaussichten. Doch wie schon oft im Nachgang zur Finanzkrise haben die Notenbanken nun signalisiert, sich offensiv gegen einen sich abschwächenden Konjunkturzyklus zu stellen.

Falls die Finanzmärkte darauf vertrauen, dass günstige Liquidität fliesst, kehrt wohl auch wieder Friedhofsruhe ein. «Risk off» gibt es in solch einem Umfeld nur kurzfristig. Mit all den bekannten Nebenwirkungen: An den Finanzmärkten hat man sich daran gewöhnt, dass die Notenbanken es schon richten werden. Positionen in riskanten Anlageformen werden ausgebaut, die Fallhöhe im Krisenfall wächst.