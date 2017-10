Notenstein La Roche wechselt Chef aus

Patrick Fürer Bild: ZVG Sechs Jahre stand er unter Zugzwang, jetzt muss der CEO der Privatbank Notenstein La Roche (ROG 244.9 -0.41%), Adrian Künzi, die Raiffeisen-Tochter verlassen. Sein Nachfolger ist der bisherige Finanzchef Patrick Fürer. Dieser tritt sein Amt am 23. Oktober an, wie Notenstein La Roche am Donnerstag mitteilte.

Gemeinsam mit dem Verwaltungsrat sei Künzi zur Ansicht gelangt, dass man für die Zukunft der Bank die Führung in neue Hände legen solle, hiess es in der Mitteilung. Künzi führte die Privatbank seit ihrer Gründung 2012. Damals kaufte Raiffeisen den Grossteil des Geschäfts der Privatbank Wegelin & Co, die aufgrund des US-Steuerstreits das Geschäft aufgab.

Turbulenzen und Abflüsse

Unter dem ehemaligen Wegelin-Teilhaber Künzi kam die Notenstein genannte Wegelin-Nachfolgerin nie so recht vom Fleck. Sein Anspruch war es, das Institut zu einer der besten drei Privatbanken der Schweiz zu machen. In der Realität war Notenstein in den vergangenen Jahren von Personalabgängen, Kundengeldabflüssen und IT-Umstellungen geprägt.

Zwar kaufte Notenstein 2015 die Basler Privatbank La Roche mit 5,4 Mrd. Fr. an Kundenvermögen. Zum Halbjahr 2017 wies die fusionierte Notenstein La Roche mit 19,4 Mrd. Fr. aber weniger Vermögen aus als die alte Wegelin kurz vor ihrem Ende (21 Mrd. Fr.). Auch wenn fairerweise erwähnt werden muss, dass das Asset Management Notensteins Mitte 2015 in die eigenständige Raiffeisen-Tochter Vescore ausgelagert und rund ein Jahr später an Vontobel verkauft wurde.

Öffentlich hielt Raiffeisen-Chef und Notenstein-Verwaltungsratspräsident Patrik Gisel stets am umstrittenen Künzi fest. «Ich halte hier überhaupt nichts von Personalrochaden», sagte Gisel in einem FuW-Interview Anfang 2016. «Sie können die besten Leute an die Spitze setzen, wenn sie ihnen nur zwei Jahre Zeit geben, bringt das nichts.» Gisel nahm Künzi aber auch in die Pflicht: «Adrian Künzi ist natürlich gefordert, da wir grosse und ehrgeizige Ziele für die Notenstein haben», sagte der Raiffeisen-Chef Mitte 2016 zu FuW.

Nach sechs Jahren und wenigen Notenstein-Erfolgsmeldungen war dann wohl aber auch Gisels Geduld erschöpft. Der Wechsel der Notenstein-IT zu Avaloq (die Raiffeisenbanken werden das neue System 2018 schrittweise einführen) war für Gisel wohl der richtige Zeitpunkt, um auch den Chef auszuwechseln.

Ein alter Raiffeisen-Bekannter

Es übernimmt ein alter bekannter Gisels, der einstige IT-Chef von Raiffeisen (bis 2009), Patrick Fürer. Dieser trat im Juli die Posten des Finanzchefs und COO von Notenstein an und löste damals Basil Heeb ab, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verliess.

Vor seiner Tätigkeit bei Notenstein La Roche war Fürer für die Privatbank Morgan Stanley (MS 48.79 -0.79%) Schweiz tätig, zuletzt als CEO, zuvor als COO. Die Nachfolge Fürers als Notenstein-CFO übernimmt interimistisch General Counsel Silvio Hutterli.

An Notenstein per se will Gisel festhalten, auch wenn er seit Amtsantritt damit beschäftigt ist, das Beteiligungsgeflecht Raiffeisens auszumisten, das ihm Vorgänger Pierin Vincenz hinterlassen hat. Gisel baut Notenstein La Roche mit ihren zurzeit dreizehn Schweizer Standorten und rund 400 Mitarbeitenden zu einer reinen Vertriebsbank um. Sie soll den Raiffeisenbanken als Anlaufstelle für Dienstleistungen der Vermögensverwaltung dienen.