Novartis-Augenmittel erreicht Ziele

(AWP) Novartis (NOVN 79.68 -1.94%) hat mit seinem Augenmittel Beovu auch in einem zweiten Phase-III-Programm die gesteckten Ziele erreicht. Das Augenmittel wurde bei Patienten eingesetzt, die am sogenannten diabetischen Makulaödem (DME) leiden, einer Netzhauterkrankung, die durch die Zuckerkrankheit hervorgerufen wird.

In der Phase-III-Studie KESTREL wurde die Wirksamkeit und Sicherheit von Beovu (Brolucizumab) in zwei verschiedenen Dosierungen untersucht. Nach KITE ist KESTREL die zweite zulassungsrelevante Phase-III-Studie zu Beovu bei DME, wie Novartis am Dienstag mitteilte.

Wie diese ersten Ergebnisse zeigten, war Beovu in der höheren Dosierung von 6mg dem Vergleichsmittel Aflibercept (2 mg) nicht unterlegen. Dabei orientierte sich die Zielsetzung an der Veränderung der bestkorrigierten Sehschärfe (BCVA) gegenüber dem Ausgangswert nach einem Jahr.

Bereits im September 2020 hatte Novartis positive Ergebnisse aus der anderen zulassungsrelevanten Phase-III-Studie, KITE, bekanntgegeben.

Der Konzern beabsichtigt nun laut Mitteilung, die Daten von KITE und KESTREL im ersten Halbjahr 2021 bei den Gesundheitsbehörden einzureichen.