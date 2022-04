Novartis bestätigt Konzernausblick

(AWP) Novartis (NOVN 87.30 +1.61%) ist in den ersten drei Monaten 2022 insbesondere dank der guten Nachfrage nach seinen zentralen Wachstumstreibern gewachsen. So konnte der Pharmakonzern sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis zulegen und hat entsprechend seine Prognose für das Jahr bestätigt.

Der Nettoumsatz der Basler stieg in den ersten drei Monaten 2022 leicht um 1% auf 12,5 Mrd. $. Zu konstanten Wechselkursen (kWk) ergab sich ein Anstieg um 5%, teilte Novartis am Dienstag mit.

Den gewichtigeren Umsatz-Beitrag lieferte wie üblich die Pharmasparte Innovative Medicines. Sie setzte im ersten Quartal 10,2 Mrd. $ um (+1%). Getragen wurde das Wachstum von einer starken Performance wichtiger Therapien wie dem Herzmittel Entresto, der MS-Therapie Kesimpta, dem Schuppenflechtemittel Cosentyx und der Genersatztherapie Zolgensma.

Dem stand ein negativer Effekt durch Generikakonkurrenz für die altgedienten Therapien wie Afinitor, Glivec/Gleevec und Exjade gegenüber, heisst es ergänzend in der Mitteilung.

Generikasparte mit Umsatzplus

Die Generika-Sparte Sandoz wiederum steigerte den Umsatz um 2% auf knapp 2,4 Mrd. $. Hier habe sich nach der niedrigeren Vergleichsbasis im Vorjahr die Geschäftsdynamik weiter normalisiert.

Mit Blick auf die strategische Überprüfung von Sandoz bleibt der Konzern bei seinen früheren Aussagen, dass man bis spätestens Ende 2022 eine Entscheidung getroffen haben werde. Es seien weiterhin alle Optionen denkbar, bekräftigte die Firmenspitze.

Operativ steigerte Novartis im ersten Quartal den Betriebsgewinn um 18% auf knapp 2,9 Mrd. $. Unter dem Strich blieb ein um 8% höherer Konzerngewinn von 2,2 Mrd. übrig. Ohne den Einfluss des Gewinns aus der Beteiligung an Roche, die Novartis im November 2021 an den Basler Konkurrenten verkauft hatte, stieg der Reingewinn gar um 23%.

Der für Anleger und Analysten im Zentrum stehende und um verschiedene Einflüsse bereinigte Kern-Betriebsgewinn verbesserte sich im ersten Quartal um 3%. Er fiel damit im Rahmen der Management-Prognose aus und lag knapp über dem AWP-Konsens der Analysten-Schätzungen.

Zuversichtlicher Blick nach vorne

Für das Gesamtjahr bestätigt das Novartis-Management die bisherigen Zielsetzungen. So sollen auf Konzernebene zu konstanten Wechselkursen sowohl Umsatz wie auch der operative Kerngewinn im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen.

Mit Blick auf die Sparten soll Innovative Medicines ein Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich erzielen, während das operative Kernergebnis im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, und damit stärker als der Umsatz, zulegen soll.

Bei der Generikasparte Sandoz wiederum erwartet Novartis weiterhin einen Umsatz weitgehend auf Vorjahresniveau und einen Rückgang des operativen Kernergebnisses im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

Novartis peilt Zukäufe bis 2 Mrd. $ an

Der Schweizer Pharmariese Novartis will sich bei Übernahmen beschränken. «Wir sehen uns weiterhin im Bereich unter 2 Mrd. $ um», sagte Konzernchef Vasant Narasimhan am Dienstag bei der Quartalsbilanz. «Darauf liegt unser Fokus und darauf haben wir uns in den letzten Jahren konzentriert, was den Gesamtwert der von uns geprüften Transaktionen angeht.» Die Preise von Biotech-Firmen seien zwar von überhöhten Niveaus zurückgekommen, dürften aber noch weiter sinken. «Mit dem Rückzug der Biotech-Bewertungen könnten sich aus reiner Wertsicht sicherlich mehr Möglichkeiten ergeben», sagte Narasimhan. «Aber es gibt immer noch eine Anpassung der Erwartungen, die einige Zeit in Anspruch nehmen wird.»

Der Arzneimittelhersteller aus Basel hatte in der Vergangenheit deutlich teurere Übernahmen getätigt. Zudem verfügt der Konzern über eine prall gefüllte Kasse, trotz eines bis zu 15 Mrd. $ schweren Aktienrückkaufs — Novartis will den Erlös aus dem Verkauf seiner Roche-Beteiligung zum Grossteil an seine Eigentümer auszahlen. Auch könnte die mögliche Veräusserung der Generika-Sparte Sandoz weitere Milliarden hereinspülen. Novartis will bis zum Jahresende über die Zukunft des Geschäfts mit Nachahmerarzneien entscheiden, wie Narasimhan am Dienstag bekräftigte.

